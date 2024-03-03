Судья лишил «Реал» победы, дав финальный свисток за секунду до гола

Встреча в Валенсии завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Уго Дуро (27-я минута) и Роман Яремчук (30). В составе «королевского клуба» дублем отметился Винисиус Жуниор (45+5, 76).

Футболист «Реала» Джуд Беллингем забил мяч в компенсированное время, однако арбитр дал финальный свисток за мгновение до этого и не засчитал взятие ворот. Английский полузащитник стал активно выражать несогласие с судейским решением, за что получил прямую красную карточку.