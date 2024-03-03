Судья лишил «Реал» победы, дав финальный свисток за секунду до гола
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Валенсией» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Валенсией» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Валенсии завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Уго Дуро (27-я минута) и Роман Яремчук (30). В составе «королевского клуба» дублем отметился Винисиус Жуниор (45+5, 76).
Футболист «Реала» Джуд Беллингем забил мяч в компенсированное время, однако арбитр дал финальный свисток за мгновение до этого и не засчитал взятие ворот. Английский полузащитник стал активно выражать несогласие с судейским решением, за что получил прямую красную карточку.
«Реал» с 66 очками возглавляет таблицу Ла Лиги, «Валенсия» (37 очков) располагается на девятой строчке.
В других матчах игрового дня «Райо Вальекано» дома сыграл вничью с «Кадисом» (1:1), «Хетафе» на своем поле разошелся миром с «Лас-Пальмасом» (3:3).