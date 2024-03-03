Дикий скандал в Испании. Судья оставил «Реал» без победного гола и удалил его автора Беллингема

Меньше года назад на «Месталье» случился расистский скандал, и оскорблявшие Винисиуса Жуниора фанаты довели бразильца до слез. Виновных тогда наказали, но жесткие высказывания форварда, а также Карло Анчелотти в адрес всего стадиона остались в памяти. Так что свистели мадридцам в субботу много и от души. Громче всего — когда Винисиус надеялся на пенальти у тех ворот, за которыми сидят самые горячие фанаты «летучих мышей».

Впрочем, футбол затмевал все, а «Валенсия» играла хорошо. Играла за город, который пережил трагический пожар в двух многоэтажках с человеческими жертвами. Из-за этого даже перенесли предыдущую игру с «Гранадой». Здесь же предельно мотивированные хозяева выжали максимум из рискованной диагонали Вальверде. Решивший помочь защитникам Винисиус потерял мяч у своей штрафной, а Уго Дуро блестяще подстроился даже не под подачу, а под неудачный удар Франа Переса. И практически сразу затмение нашло на Карвахаля, который отдал пас назад и подарил Яремчуку выход один на один.

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«Реал» же — по всем законам жанра — стал приходить в себя после гола Винисиуса, который повернулся лицом к фан-сектору хозяев и поднял сжатую в кулак руку. Естественно, этот жест сразу разошелся по соцсетям.

Тема понятна, и на ней концентрировали внимание даже далекие от спорта ресурсы. Только футбол — это игра, поэтому говорить лучше о нем. Благо, поводов хватало. Как в ситуации с вернувшимся на поле Беллингемом, который убрал финтом защитника, но не смог перехитрить блестящего Мамардашвили. Или с не менее крутым сейвом Лунина.

Винисиус, что делает ему честь, старался не скандалить. Наоборот — в борьбе толкнув соперника в сторону рекламного щита, бразилец сразу извинился и обнял оппонента. Между тем форвард в седьмой раз забил «Валенсии», которая с точки зрения статистики является его любимым соперником.

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А потом состоялся и восьмой гол, после чего Вини уже не сдержался и завел трибуны своими жестами. Хорошо, его быстро успокоили.

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Сколько раз в таких ситуациях «Реал» дожимал своих соперников! Здесь же был риск проиграть, так как в добавленное арбитром время арбитр указал на «точку». От катастрофы лидера спас ВАР, и на мониторе было хорошо видно, что перед ударом Дуро мяч успел выбить Фран Грасия, после чего форвард упал сам.

А настоящие страсти закипели после финального свистка. Мадридцы были готовы растерзать Хесуса Хиля Мансано, который просвистел по ходу атаки «Реала». Сигнал был дан сразу после подачи углового, хотя подбор оказался за гостями и они тут же доставили его в опасную зону. Больше того — свисток прозвучал за пару секунд до гола Беллингема. Англичанин в итоге получил красную карточку.

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Продолжение последовало после игры. «Я четко видел, что судья дал свисток еще до того, как последовал навес. Он точно так же дал сопернику пять минут, и тот забил в конце первого тайма. Так решил рефери, и мне больше нечего сказать», — заявил главный тренер хозяев Рубен Бараха.

По версии «Реала» все было иначе, и свисток раздался, когда мяч был в воздухе. В материале на официальном сайте сливочных написано, что мадридцы заслужили победу, но заработали лишь одно очко. Далее последовал комментарий Анчелотти, который заметил: «Сказать особо нечего, потому что произошло нечто беспрецедентное. Со мной никогда не случалось подобного».

Тренер, кстати, уверял, что Беллингем судью не оскорблял. Хотя вскоре появилась цитата англичанина: «Это позор! Мяч уже был в воздухе, это чертов гол! Что ты творишь?».

В принципе, за такое удаляют. А продлят ли автоматическую дисквалификацию на больший, чем один матч, срок, станет ясно позже. Но в любом случае «Реал» намерен подавать апелляцию.

Эта история точно получит продолжение. Впрочем, как заверил Анчелотти, после ничьей на «Месталье» можно спать спокойно, потому что «Реал» по-прежнему на первом месте.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248259&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.