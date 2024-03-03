Невероятный характер «Ливерпуля», Дибала и Лукаку тащат «Рому» в Лигу чемпионов

Англия: триллер для Эмери

Футбол Англия 2023/2024 Тур 27, 2.03.2024, 18:00 Ноттингем Форест 0 Ливерпуль 1

В середине недели молодежь «Ливерпуля» восхитила в Кубке Англии. Сейчас в стартовый состав красных в матче АПЛ впервые попал 19-летний Бобби Кларк — сын бывшего полузащитника «Ньюкасла», а ныне тренера Ли Кларка. Это, конечно, любопытно, но в гонке за титулом Юргену Клоппу нужны проверенные бойцы. А к очередному туру вернуться в строй смог только Нуньес, но и он был готов выйти только на заключительную треть матча.

Или — на целую треть игры. Мы же знаем, как хорош «Ливерпуль в концовках. Даже если кажется, что ворота соперника заколдованы. В них промахивались из убойных позиций — как упустивший отличный шанс в начале второго тайма Робертсон. А голкипер “Ноттингема” Селс спасал и от собственных игроков, сумев невероятным образом “сложиться” после коварнейшего рикошета. Когда же нулевая ничья виделась неизбежной, “лесники” допустили необъяснимый просчет.

В ситуации, требовавшей сыграть проще и исключить малейший риск, игрок хозяев у собственной штрафной стал жертвой прессинга красных. Далее были образцовая подача Мак Аллистера и такой же удар Нуньеса головой. На секундомере в этот момент светились цифры 98:38, и самый поздний победный гол в истории «Ливерпуля» сохранил команде лидерство независимо от результатов конкурентов. Когда твои джокеры за сезон забивают 21 гол после выходов на замену — это сумасшедший козырь в гонке за титулом. А еще мерсисайдцы покончили с сорокалетним проклятием, выиграв в Ноттингеме впервые с 1984 года.

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Футбол Англия 2023/2024 Тур 27, 2.03.2024, 18:00 Тоттенхэм Хотспур 3 Кристал Пэлас 1

Гонка за четвертой путевкой в Лигу чемпионов в этом сезоне не менее увлекательна, чем борьба за титул. Правда, участников в ней меньше, так как «МЮ» после сенсационного проигрыша «Фулхэму» скорее обозначает борьбу. Зато «Тоттенхэм» с «Астон Виллой» только зимой несколько раз менялись позициями. Сейчас в роли догоняющих «шпоры», за три предыдущих тура потерявшие пять очков.

Был риск оступиться и сейчас, что было совсем нелогично. Тем не менее, до 77-й минуты команда Ангелоса Постекоглу проигрывала, пропустив после штрафного Эзе. Сломать «Кристал Пэлас» удалось Джонсону, который отобрал мяч на бровке и вывел на пустые ворота Вернера. После этого прижатый к своей штрафной соперник не уследил за Ромеро, которому мягко набросил мяч на голову Мэддисон. А гол убежавшего один на один Сон Хын Мина выглядел, как добивание.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 27, 2.03.2024, 20:30 Лутон Таун 2 Астон Вилла 3

Вот только сложно угнаться за «Астон Виллой», которая справилась с локальным кризисом и выиграла третий раз подряд. Ярко начавший год, но проигравший четыре предыдущих матча «Лутон» в противостоянии с такими бирмингемцами был обречен. К тому же сложно сдержать Уоткинса, который повторил клубный рекорд по числу гостевых голов за один чемпионата и сравнялся с показателями Дуайта Йорка в турнире-1997/98 (по 9).

Не использован выход один на один? Форвард даже не расстроился и сразу забил после углового. А потом после блестящего паса Дугласа Луиза умчался от защитников, и хотя судьи ошибочно определили офсайд, ВАР все исправил. Во втором тайме, правда, началась нервотрепка. «Шляпники», у которых дома порой вырастают крылья, отыграли отставание в два мяча и едва не забили третий. Штрафные Даути стали для гостей кошмаром, и все же развязка оказалась в пользу команды не ошибшегося с заменами Унаи Эмери. Диаби вырезал классную подачу в район дальней штанги, где из-за спин защитников вылетел их коллега по амплуа Динь. «Вилла» не только сохраняет пятиочковый отрыв от пятого места, но и имеет игру в запасе.

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Италия: «Рома» рвется в Лигу чемпионов

Футбол Италия 2023/2024 Тур 27, 2.03.2024, 20:00 Монца 1 Рома 4

«Рома» под началом Даниэле Де Росси хороша. В семи турах после ухода Жозе Моуринью римляне выиграли шесть раз, и уже на кураже смели «Монцу». А ведь эта команда с начала года набрала максимальное в серии А число сухих матчей (4). Хозяева даже могли открыть счет, только Джурич свой шанс упустил, а римляне лишь сильнее завелись после отмены гола Кристанте. Дибала потом почти повторил свой номер из этой атаки, выложив мяч под удар Лукаку. До этого же счет открыл ставший после смены тренера самим собой Пеллегрини. В его игре снова появились вдохновение и легкость, которые помогли пройти одного защитника и прицельно пробить из-под другого.

То, что хозяева активнее начали второй тайм и в целом выглядели после перерыва интереснее, оказалось иллюзией. Развеял их блестящий штрафной в исполнении Дибалы, после чего еще и ВАР разглядел фол в штрафной хозяев. Аргентинец на пару с Лукаку демонстрируют двузначную результативность (11 и 10 мячей), чего тандему «волков» не удавалось целых семь лет. Со времен, когда в их атаке зажигали Джеко и Салах. Ну, а в таблице «Рома» — пока временно — обошла «Аталанту» и отстает от идущей четвертой «Болоньи» всего на одно очко. Между тем конкуренты не обойдутся без потерь, так как в воскресенье сыграют между собой.

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Германия: Дортмунд остался в четверке

Футбол Германия 2023/2024 Тур 24, 2.03.2024, 17:30 Унион Б 0 Боруссия Д 2

Ярко начав год, «Боруссия» в конце зимы угодила в полосу неудач и за два предыдущих тура набрала только одно очко. Место в топ-4 оказалось под ударом, но в сложной ситуации «шмели» собрались и в Берлине добились первой почти за месяц победы. Ее залогом стал красивый гол вернувшегося в строй Адейеми, который после смещения в центр так классно пробил с левой, что голкипер «Униона» даже не шелохнулся, а мяч вонзился в ворота от перекладины. И уже в концовке здорово сыграл защитник Матсен, который по ходу встречи сменил позицию и блестяще отработал в прессинге. Сам вступил в отбор, и сам же безупречно завершил выход один на один. При этом дортмундцы еще и установили клубный рекорд, в первых пяти выездных матчах года пропустив только один мяч.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/f1Wb1b4c3ZM" title="Artistic Adeyemi Initiates Victory | Union Berlin - Borussia Dortmund | Highlights MD 24 Buli 23/24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Германия 2023/2024 Тур 24, 2.03.2024, 17:30 Бохум 1 РБ Лейпциг 4

Успех «Боруссии» помог ей сохранить за собой четвертое место, однако отстающий всего на одно очко. «Лейпциг» тоже выиграл. В Бохуме «быки» быстро пропустили, когда при штрафном со сверхдальней дистанции грубо ошибся долго лечившийся Гулачи. Однако полевые игроки поддержали своего вратаря результативной игрой. Равновесие восстановил попавший в «девятку» Дани Ольмо, после чего гости стали разрывать соперника в быстрых атаках, одна из которых завершилась автоголом экс-динамовца Ордеца.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EyN3pBg2PRA" title="Leipzig With Huge Comeback! | VfL Bochum - RB Leipzig | Highlights | MD 24 Buli 23/24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Германия 2023/2024 Тур 24, 2.03.2024, 20:30 Вольфсбург 2 Штутгарт 3

Ну, а на третьем месте себя довольно уверенно чувствует «Штутгарт». Туром ранее швабы неожиданно споткнулись дома на «Кельне» (1:1), но ту потерю компенсировала яркая игра в Вольфсбурге. Больше всего впечатлила реакция команды Себастьяна Хенесса на гол сравнявших счет «волков». Гости сразу рванули вперед и заработали пенальти, благодаря которому Гирасси оформил дубль. Прежде ни один игрок швабов не забивал 19 голов за 24 тура, и в том числе благодаря такой результативности «Штутгарт» впервые на этом отрезке набрал 50 очков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/sU_II65cALc" title="Guirassy Brace In 5-Goal-Thriller | VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart | Highlights | MD 24 | Buli 23/24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Статистика дня

1 раз сыграл на ноль в последних девяти турах английского чемпионата «Челси».

3 результативных передачи отдал в этом сезоне голкипер «Серкль Брюгге» Варлесон. Это лучший показатель среди вратарей в топ-10 европейских лиг.

9 мячей в тринадцати матчах против «Реал Сосьедад» забил нападающий «Севильи» Эн-Несири. Баски — любимый соперник марокканца в ла лиге.