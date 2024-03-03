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12:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» намерен добиваться радикальных изменений в испанском судействе — Marca

Руководство мадридского «Реала» считает, что судейство в матче 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:2) является «величайшим скандалом» за последние годы и намерено добиваться радикальных преобразований в испанском арбитраже. Об этом сообщает Marca.

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Источник: AP 2023

По информации источника, «Королевский клуб» намерен продолжать оказывать давление на испанских судей с целью повышения уровня их работы. Также «Реал» продолжит активно высказываться относительно судейства в матче с «Валенсией».

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Подчёркивается, что мадридский клуб не намерен обращаться в Королевскую испанскую футбольную федерацию, поскольку считает это бессмысленным.

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». Затем судья удалил возмущённого Беллингема.

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2:2
Первый тайм: 2:1
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