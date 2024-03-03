«Реал» намерен добиваться радикальных изменений в испанском судействе — Marca

По информации источника, «Королевский клуб» намерен продолжать оказывать давление на испанских судей с целью повышения уровня их работы. Также «Реал» продолжит активно высказываться относительно судейства в матче с «Валенсией».

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время на 99-й минуте полузащитник «Реала» Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный судья Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». Затем судья удалил возмущённого Беллингема.