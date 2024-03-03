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16:24 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Ислочи» добыли крупную волевую победу на старте ¼ финала Кубка Беларуси

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» одержали крупную волевую викторию над «Витебском» в стартовом четвертьфинале Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ислочь
Витебск
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Источник: БЕЛТА

В самом начале встречи хозяева заработали пенальти, и на 5-й минуте Евгений Краснов вывел их вперед. Однако развить успех витебчанам не удалось — дальше мячи забивали только гости. До перерыва отличились Илья Калачев и Евгений Юдчиц, а во втором тайме Дмитрий Сибилев и Мирас Кобеев довели дело до разгрома — 4:1.

Во втором сегодняшнем матче гродненский «Неман» примет на своем поле футболистов «Минска».

Еще две четвертьфинальные встречи пройдут 6 марта. Борисовский БАТЭ примет на поле ФК «Минск» чемпиона Беларуси минское «Динамо», а действующие владельцы Кубка страны футболисты «Торпедо-БелАЗа» сыграют в Жодино с солигорским «Шахтером». Вчера торпедовцы впервые стали обладателями Суперкубка, одолев в серии послематчевых пенальти минских динамовцев.

Ответные поединки за выход в полуфинал кубкового розыгрыша состоятся 9 и 10 марта.

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