Футболисты «Ислочи» добыли крупную волевую победу на старте ¼ финала Кубка Беларуси

В самом начале встречи хозяева заработали пенальти, и на 5-й минуте Евгений Краснов вывел их вперед. Однако развить успех витебчанам не удалось — дальше мячи забивали только гости. До перерыва отличились Илья Калачев и Евгений Юдчиц, а во втором тайме Дмитрий Сибилев и Мирас Кобеев довели дело до разгрома — 4:1.



Во втором сегодняшнем матче гродненский «Неман» примет на своем поле футболистов «Минска».



Еще две четвертьфинальные встречи пройдут 6 марта. Борисовский БАТЭ примет на поле ФК «Минск» чемпиона Беларуси минское «Динамо», а действующие владельцы Кубка страны футболисты «Торпедо-БелАЗа» сыграют в Жодино с солигорским «Шахтером». Вчера торпедовцы впервые стали обладателями Суперкубка, одолев в серии послематчевых пенальти минских динамовцев.



Ответные поединки за выход в полуфинал кубкового розыгрыша состоятся 9 и 10 марта.