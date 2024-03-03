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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
19:28 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» обыграл футболистов «Минска» в домашнем четвертьфинале Кубка Беларуси

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» уверенно переиграл футболистов «Минска» в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неман
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Источник: Соцсети

Все мячи в сегодняшней встрече в Гродно были забиты во втором тайме: сначала отличился Гулжигит Алыкулов, потом его успех повторил Максим Кравцов, а незадолго до финального свистка итоговый результат установил Егор Пархоменко — 3:0.

В первом матче ¼ финала «Ислочь» из Минского района в гостях одержала крупную волевую победу над футболистами «Витебска» — 4:1.

Еще две четвертьфинальные встречи пройдут 6 марта. Борисовский БАТЭ примет на поле ФК «Минск» чемпиона Беларуси минское «Динамо», а действующие владельцы Кубка страны футболисты «Торпедо-БелАЗа» сыграют в Жодино с солигорским «Шахтером». Вчера торпедовцы впервые стали обладателями Суперкубка, одолев в серии послематчевых пенальти минских динамовцев.

Ответные поединки за выход в полуфинал кубкового розыгрыша состоятся 9 и 10 марта.

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