«Неман» обыграл футболистов «Минска» в домашнем четвертьфинале Кубка Беларуси

Все мячи в сегодняшней встрече в Гродно были забиты во втором тайме: сначала отличился Гулжигит Алыкулов, потом его успех повторил Максим Кравцов, а незадолго до финального свистка итоговый результат установил Егор Пархоменко — 3:0.



В первом матче ¼ финала «Ислочь» из Минского района в гостях одержала крупную волевую победу над футболистами «Витебска» — 4:1.



Еще две четвертьфинальные встречи пройдут 6 марта. Борисовский БАТЭ примет на поле ФК «Минск» чемпиона Беларуси минское «Динамо», а действующие владельцы Кубка страны футболисты «Торпедо-БелАЗа» сыграют в Жодино с солигорским «Шахтером». Вчера торпедовцы впервые стали обладателями Суперкубка, одолев в серии послематчевых пенальти минских динамовцев.



Ответные поединки за выход в полуфинал кубкового розыгрыша состоятся 9 и 10 марта.