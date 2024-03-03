«Байер» в большинстве обыграл «Кельн» и увеличил отрыв от «Баварии» до 10 очков
«Байер» на выезде победил «Кельн» в матче 24-го тура бундеслиги — 2:0.
Байер
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«Байер» на выезде победил «Кельн» в матче 24-го тура бундеслиги — 2:0.
Хозява играли в меньшинстве почти весь матч — на 14-й минуте красную карточку получил Ян Тильманн.
Счет на 37-й минуте открыл Джереми Фримпонг. На 73-й минуте преимущество «Байера» удвоил Алехандро Гримальдо.
«Байер» (64 очка) продолжает лидировать в бундеслиге и увеличил отрыв от «Баварии» до 10 очков за 10 туров до конца чемпионата. «Кельн» (17 очков) идет 16-м в турнирной таблице.