«Гавр» проиграл четвертый матч подряд без Кузяева
Во Франции состоялся матч 24-го тура Лиги 1, в котором «Гавр» на выезде уступил «Бресту» со счетом 0:1.
Гавр
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Во Франции состоялся матч 24-го тура Лиги 1, в котором «Гавр» на выезде уступил «Бресту» со счетом 0:1.
Единственный гол забил Пьер Леес-Мелу.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев пропускал игру из-за дисквалификации. Теперь он полностью отбыл свое четырехматчевое наказание из-за грубого фола в Кубке Франции со «Страсбуром». Все четыре матча без россиянина «Гавр» проиграл.
В других матчах игрового дня «Монпелье» дома сыграл вничью со «Страсбуром» (2:2), а «Нант» дома уступил «Мецу» (0:2).