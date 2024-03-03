«Гавр» проиграл четвертый матч подряд без Кузяева

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев пропускал игру из-за дисквалификации. Теперь он полностью отбыл свое четырехматчевое наказание из-за грубого фола в Кубке Франции со «Страсбуром». Все четыре матча без россиянина «Гавр» проиграл.