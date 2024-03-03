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22:33 (мск), источник: Sport24

«Гавр» проиграл четвертый матч подряд без Кузяева

Во Франции состоялся матч 24-го тура Лиги 1, в котором «Гавр» на выезде уступил «Бресту» со счетом 0:1.

Гавр
БрестЧемпионат Франции: таблица и календарь
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«Гавр» проиграл четвертый матч подряд без Кузяева | Источник: hac-foot.com

Единственный гол забил Пьер Леес-Мелу.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев пропускал игру из-за дисквалификации. Теперь он полностью отбыл свое четырехматчевое наказание из-за грубого фола в Кубке Франции со «Страсбуром». Все четыре матча без россиянина «Гавр» проиграл.

В других матчах игрового дня «Монпелье» дома сыграл вничью со «Страсбуром» (2:2), а «Нант» дома уступил «Мецу» (0:2).

Брест
1:0
Первый тайм: 1:0
Гавр
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