«Бешикташ» без Зайнутдинова уступил в стамбульском дерби

«Орлы» в принципиальном противостоянии не могли рассчитывать на игрока сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

Стамбульское дерби завершилось в пользу «Галатасарая», единственный гол состоялся на 2-й минуте — мяч в свои ворота срезал хавбек «Бешикташа» Эль-Мусрати. В конце встречи у хозяев красную карточку заработал центральный защитник Омар Колли, не исключено, что вместо него в следующем туре сыграет как раз Зайнутдинов.