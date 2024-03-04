«Бешикташ» без Зайнутдинова уступил в стамбульском дерби
«Бешикташ» в матче 28-го тура чемпионата Турции сыграл на своем поле с «Галатасараем» и вновь потерял очки, сообщают Vesti.kz.
«Бешикташ» в матче 28-го тура чемпионата Турции сыграл на своем поле с «Галатасараем» и вновь потерял очки, сообщают Vesti.kz.
«Орлы» в принципиальном противостоянии не могли рассчитывать на игрока сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, который пропускал матч из-за перебора желтых карточек.
Стамбульское дерби завершилось в пользу «Галатасарая», единственный гол состоялся на 2-й минуте — мяч в свои ворота срезал хавбек «Бешикташа» Эль-Мусрати. В конце встречи у хозяев красную карточку заработал центральный защитник Омар Колли, не исключено, что вместо него в следующем туре сыграет как раз Зайнутдинов.
«Бешикташ» опустился на четвертое место в Суперлиге, на данный момент у них 46 очков, столько же у «Трабзонспора», который обходит стамбульцев по дополнительным показателям и имеет матч в запасе.