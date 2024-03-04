«Аталанта» проиграла ключевой матч за четвертое место. Миранчук неудачно вышел на замену, но порадовал болельщиков

За восторгами в адрес «Жироны», «Астон Виллы» и «Байера» многие незаслуженно игнорируют еще одну европейскую сенсацию — итальянскую «Болонью». Тиагу Мотта, один из самых перспективных тренеров Европы, наконец нашел свою команду и успешно воплощает идеи в реальность. В «Болонье» все заработало на второй сезон: к матчу с «Аталантой» команда подошла на четвертой строчке.

Бергамаски тоже в порядке — особенно в этом сезоне. Гасперини с компанией жаждет вернуться в Лигу чемпионов и набрал серьезный ход, но в последней игре «Аталанту» смял чемпионский «Интер» (0:4). Могли смочить счет, но один гол отменили из-за руки Миранчука. Гасперини включил обидчивого Моуринью и оставил россиянина на скамейке в следующем матче.

Конкурент Миранчука подтвердил место в основе забитым мячом

Первый голевой шанс «Аталанты» возник уже на 2-й минуте: Руджери оставили одного на левом фланге, и защитник прострелил в штрафную на забегавшего Де Кетеларе. Но прострел и удар бельгийца оказались слишком сильными, поэтому мяч, возможно, попал в кого-то из зрителей на трибуне. Бергамаски в целом регулярно пользовались высокой позицией латералей — помимо Руджери гостей навесами напрягал Дзаппакоста.

Как раз после включения итальянца «Аталанта» забила первый мяч: Давиде мощно пробил во вратаря «Болоньи», который не смог зафиксировать мяч. Тот отскочил прямо в ноги Лукману, который вышел в старте вместо Миранчука. Голу обрадовались все, кроме фанатов гостей и Алексея.

И не сказать, что Адемоле просто повезло с отскоком. Нигериец классно забегал за спины защитникам, комбинировал в чужой трети, поэтому гол абсолютно заслуженный. Форвард также был магнитом контратак: за счет отличной скорости и резкого дриблинга доставлял неудобства пятящимся защитникам.

«Болонья» за пять минут перевернула игру

Первые десять минут изрядно усыпляли, пока не включился Калафьори: на 55-й минуте защитник был в миллиметрах от того, чтобы сравнять счет — Рикардо вложил всю силу в удар головой после углового, но Карнесекки чудом удержал мяч на линии. Спустя минуту пришло спасение: в ворота «Аталанты» назначили пенальти, и Зиркзее, главный бомбардир команды, сравнял.

После такого удара хозяева сильно просели — теперь крайки «Болоньи» и финтер Салемакерс были в центре внимания, а не Дзаппакоста с Лукманом. На 61-й их затмил уже капитан команды Льюис Фергюсон: шотландец в касание из-за штрафной вывел «Болонью» вперед. Для полузащитника это уже 13-й гол в серии А — рекорд для шотландцев.

Гасперини сделал выводы и послал Миранчука спасать его от домашнего провала. Джан Пьеро настолько уверовал в силу россиянина, что доверил вбрасывать ему ауты. Хотя, конечно, это не его работа. В целом Алексей запомнился только попыткой закрутить мяч в дальнюю штангу, которую прервал рикошет от ноги соперника — вышло эффектно. Справедливости ради, это был единственный интересный момент у ворот «Болоньи»: хозяева скатились в неумелые навесы. В идеале они должны были найти двухметрового Скамакку, но мяч не доходил до форварда. Даже реактивный Лукман испарился.

По итогу «Болонья» отзащищалась и урвала выездную победу. Камера то и дело выхватывала футболистов гостей, которые торжествовали вместе с ультрас. А проигравшие, склонив голову, покидали поле — только Миранчук порадовал болельщиков, отдав им футболку.

«Болонья» закрепилась на четвертом месте, оторвавшись от команды Гасперини на пять очков. Впрочем, интрига только обострилась. Недавно в гонку за топ-4 включилась «Рома», а команда Мотты точно потеряет несколько очков по ходу сезона.