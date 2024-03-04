ПАОК с Оздоевым обыграл «Ламию» и вышел в лидеры чемпионата Греции
Футболисты ПАОКа нанесли поражение «Ламии» в 26-м туре чемпионата Греции. Игра завершилась со счетом 2:0.
ПАОК
Футболисты ПАОКа нанесли поражение «Ламии» в 26-м туре чемпионата Греции. Игра завершилась со счетом 2:0.
В составе победителей голы забили Тайсон и Абдул-Рахман Баба. Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и отыграл 85 минут, после чего был заменен.
ПАОК набрал 60 очков и поднялся в таблице греческой Суперлиги на 1-е место.