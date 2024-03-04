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01:44 (мск), источник: Sport24

ПАОК с Оздоевым обыграл «Ламию» и вышел в лидеры чемпионата Греции

Футболисты ПАОКа нанесли поражение «Ламии» в 26-м туре чемпионата Греции. Игра завершилась со счетом 2:0.

ПАОК
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В составе победителей голы забили Тайсон и Абдул-Рахман Баба. Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и отыграл 85 минут, после чего был заменен.

ПАОК набрал 60 очков и поднялся в таблице греческой Суперлиги на 1-е место.

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