«Манчестер Сити» отыгрался на соседе

«Манчестер Сити» сохранил минимальное отставание от лидирующего в чемпионате Англии «Ливерпуля», обыграв в 27-м туре на своем поле — 3:1 — «Манчестер Юнайтед», несмотря на очень рано пропущенный гол.

В сюжете этого матча тянуло какое-то время разглядеть что-то даже почти волшебное. Понятно ведь, что представлял собой стандартный прогноз, с ним связанный. Вопрос, строго говоря, не в исходе, потому что нет никаких сомнений в том, что «Манчестер Сити» возьмет верх над все еще никак не возвращающим облик настоящего гранда соперником, для которого на финише сезона будет за счастье проникнуть в еврокубковую зону, а в том, насколько тяжелым окажется для «Манчестер Юнайтед» поражение.

Шанс пободаться с соседом у него, может, и появился бы, если бы было на кого надеяться в атаке. Но Расмус Хойлунд, принявшийся после Нового года забивать, некстати травмировался, а скисший Маркус Рэшфорд уже показал, насколько бесполезен на острие, в предыдущем туре в проигранном его клубом матче с «Фулхемом». То есть сценарий с жестокой поркой не представлялся таким уж фантастическим.

А «Манчестер Юнайтед» повел менее чем через десять минут после начала игры. После шикарного — с трех десятков метров, в девятку — удара именно Рэшфорда. И дальше держался, заставляя комментаторов из BBC изумляться плотности своей обороны: «Оказывается, и так они умеют? Ну надо же, кто бы мог подумать?!».

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Правда, соседствовали с этим словами и казавшиеся экспертам тоже вполне актуальными напоминания о стартующем в низших английских дивизионах эксперименте по тестированию предложенного для внедрения нового правила. Вратарю будет разрешаться владеть мячом не менее восьми секунд вместо официально разрешенных сейчас шести, зато во время этого владения рефери будет, подняв руку вверх, вести обратный отсчет, подгоняя и контролируя игрока и не давая ему расслабиться.

Спорить бесполезно: голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана, если бы правило уже действовало и он бы отчего-то наплевал на него, еще к середине первого тайма наиграл бы на удаление за постоянные задержки игры. Но что поделаешь — и в этой неторопливости в том числе заключалась соль понятной стратегии гостей.

А еще, конечно, в том, чтобы повнимательнее следить за Эрлингом Холандом. Угрозы воротам «Манчестер Юнайтед», несмотря на его старательность, все равно возникали, но исходили от однажды вывалившегося чуть ли не один на один с Онаной Фила Фодена, Бернарду Силвы, Кевина Де Брейне, других футболистов, но только не от норвежского снайпера. Через полчаса игры в его активе было лишь полдюжины касаний мяча, все — в ситуациях, когда остроту создать невозможно.

Впрочем, единственное касание в ситуации, когда острота рядышком, поклонникам «Манчестер Сити», видимо, врежется в память надолго. После скидки Фодена Холанд встретился с мячом на линии вратарской. Перед ним был гигантский и фактически абсолютно пустой створ ворот. Форвард умудрился отправить мяч над перекладиной, и главный тренер его команды Пеп Гвардиола, только что, кажется, уже готовый, выскочив к бровке, плясать от счастья, скорчив жуткую гримасу, рухнул обратно на скамеечку.

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Призрак нежданной оплеухи для действующего чемпиона полетал-полетал над газоном «Этихад Стэдиум», но в конце концов все-таки исчез. Испариться его, вернув Гвардиоле улыбку, заставил Фоден, который в нынешнем сезоне гораздо больше, чем прежде, походит на игрока не просто топового, а эксклюзивного, что ли, уровня. Счет он сравнял с помощью нехитрого маневра со смещением с фланга в центр и грандиозного удара примерно с той же дистанции, с которой поразил цель Рэшфорд.

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Было видно, что у потерявшего отрыв «Манчестер Юнайтед» куража и стойкости стало поменьше. Но он кое-как терпел, уже вообще отказавшись от попыток хотя бы подбираться поближе к штрафной оппонентов. Чтобы дотерпеть, не хватило немножко — что-то около четверти часа. Сфальшивили наконец и оборона, и Онана, который пропустил мяч от Фодена под рукой.

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А в концовке убежал, добивая «Манчестер Юнайтед», еще и незадачливый до сих пор Холанд.

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Выиграв, «Манчестер Сити» остался в одном очке от находящегося на верхней строчке таблицы «Ливерпуля». В балле позади манчестерцев перед этим туром шел «Арсенал». Он свой матч против «Шеффилда» проведет сегодня.