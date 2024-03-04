«Барселона» продолжает терять звезд, «Наполи» и Хвича снова в огне, «Байер» оторвался от «Баварии» на 10 очков

Испания: Облак спас «Атлетико»

Футбол Испания 2023/2024 Тур 27, 3.03.2024, 18:15 Атлетико 2 Бетис 1

«Атлетико» после унижения в Кубке Испании все же пришел в себя и одержал важную победу для укрепления позиций в топ-4. Но каких же нервов это стоило! Пожалуй, игра с «Бетисом» — сезон «матрасников» в миниатюре. Сначала почти образцовый первый тайм, по ходу которого соперник не показал ничего. На табло вполне могло гореть 3:0, однако Мората, забив позже с игры, не реализовал пенальти.

Казалось, никаких проблем, однако после перерыва все перевернулось с ног на голову. Причем команда Диего Симеоне сама придумала себе проблемы, подарив мяч Виллиаму Карвалью, и тот сразу отправил его в верхний угол. В итоге концовку для красно-белых вытащил несколькими невероятными спасениями Облак. Если бы не голкипер, дело могло дойти даже до поражения.

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Футбол Испания 2023/2024 Тур 27, 3.03.2024, 20:30 Мальорка 1 Жирона 0

Только все для «Атлетико» завершилось благополучно. Причем мадридцы не только продолжают удерживать на дистанции не пустивший их в кубковый финал «Атлетик», но и сократили до четырех очков отставание от «Жироны». Та за последнее время дважды могла приблизиться к «Реалу», однако всякий раз после ничьей сливочных каталонцы проигрывали. Оба раза — на чужих полях, где у команды-сенсации уже три осечки подряд после одиннадцати игр без поражений. В воскресенье не помогла даже усталость «Мальорки», которая отыграла в середине недели 120 минут в Сан-Себастьяне.

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Футбол Испания 2023/2024 Тур 27, 3.03.2024, 23:00 Атлетик 0 Барселона 0

«Атлетик» — даже без группы лидеров — после выхода в финал Кубка Испании был на эмоциональном подъеме. Что интересно, именно во втором по статусу турнире баскам лучше встречаться с «Барселоной». Две последние кубковые дуэли с сине-гранатовыми принесли команде из Бильбао яркие победы (3:2 и 4:2). Но в ла лиге все иначе, и магия «Сан-Мамес» куда-то исчезает. Ни одной победы в восьми предыдущих играх (=1−7) и ноль голов в последних четырех.

Только в этот раз задачи Хави усложнялись с каждой минутой. Сначала в центре поля неудачно приземлился и подвернул ногу Френки де Йонг. Он даже не смог самостоятельно покинуть поле. Потом на ровном месте травмировался не сдержавший на скамейке слез Педри. И это по большому счету затмило игру в первом тайме. Исключение — попытка Жоау Канселу забить с центра поля. Гол-красавец совместными усилиями отменили пятившийся назад Унаи Симон и подстраховавший голкипера на ленточке Йерай.

Обычно как раз про такие матчи говорят — игра до гола. Только много ли было для этого реальных возможностей? Скорее можно говорить о перспективных атаках и том, что тренеры любят называть подходами. Так что всего лишь 0:0. На радость конкурентам. Ну, а Хави добавилось головной боли, которая, впрочем, сопровождает тренера весь сезон.

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Италия: чемпион спасет сезон?

Футбол Италия 2023/2024 Тур 27, 3.03.2024, 22:45 Наполи 2 Ювентус 1

«Наполи» в середине недели прорвало, а под горячую руку попал многострадальный в этом сезоне и недавно уволивший главного тренера «Сассуоло» (6:1). Кто-то мог посчитать это разовым всплеском на фоне разобранного соперника, но и против «Юве» неаполитанцы выдавали мощные и довольно продолжительные отрезки. Сначала едва не пропустили, однако после изящной подрезки Влаховича хозяев спасла штанга. Когда же Кварацхелия с лета приложился по выбитому соперником мячу и тот вонзился в ближний угол, шансов у Щенсны не было.

Хвича явно поймал кураж, продлив результативную серию после дубля и голевой передачи в предыдущей игре. «Ювентус», впрочем, тоже был неплох. Могли забивать Влахович и Камбьязо, и когда Кьеза попал под дальнюю штангу, это не противоречило логике игры. Пожалуй, ничья виделась закономерным исходом, только туринцы в компенсированное время не забили с линии площади ворот, а роковым для гостей чуть раньше стал наступ в штрафной на ногу Осимхену. И пусть Щенсны пенальти от нигерийца остановил, на добивание первым успел Распадори. Чемпион еще на шаг приблизился к еврокубковой зоне.

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Германия: юбилей Хаби Алонсо

Футбол Германия 2023/2024 Тур 24, 3.03.2024, 17:30 Кельн 0 Байер 2

После того как в пятницу «Бавария» на последних минутах упустила победу над «Фрайбургом» (2:2), говорить о какой-то интриге в бундеслиге не приходится. Все в руках «Байера», которому нужно просто держать темп. Больше того — у леверкузенцев есть право даже не на одну ошибку. Впрочем, допускать их команда Хаби Алонсо не хочет, а скорее заставляет оступаться соперника.

«Кельн» лидеру немного помог, уже на 14-й минуте оставшись в меньшинстве из-за удаления Тильманна. В результате усиливший давление «Байер» добился своего, когда Фримпонг идеально выскочил на кросс Гримальдо. Два латераля снова сделали результат. Хотя не обошлось без удачи, так как в начале второго тайма удар Адамяна в противоход Градецки пришелся в штангу. Зато Гримальдо при помощи рикошета использовал прострел Адли.

«Байер» установил новые клубные рекорды, пройдя без поражений 24 тура (+20=4) со старта чемпионата и забив в 17 подряд гостевых встречах, а Алонсо получил отличный подарок к 50-му матчу в бундеслиге. Правда, по числу побед на этом отрезке испанцу далеко до Хосепа Гвардиолы (42) и Ханси Флика (40). Это, впрочем, мелочи. Главное — в таблице у Леверкузена уже «плюс 10» от «Баварии».

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Франция: «Тулуза» — кошмар фаворитов

Футбол Франция 2023/2024 Тур 24, 3.03.2024, 15:00 Тулуза 2 Ницца 1

«Тулуза» зимой превратилась в кошмар для претендентов на попадание в Лигу чемпионов. Ее впечатляющий отрезок начался с волевой победы над «Монако» (2:1). Потом был повержен «Лилль», который тоже открыл счет (3:1). А сейчас на те же грабли наступила «Ницца». Она вела к перерыву, но во второй половине получила две пробоины за три минуты. Последние выступления «орлят» — настоящая катастрофа. Еще недавно они чуть ли не конкурировали с «ПСЖ», а теперь — с одним очком в четырех турах — упали на пятое место.

Футбол Франция 2023/2024 Тур 24, 3.03.2024, 17:00 Брест 1 Гавр 0

Кто не оступается, так это переигравший «Гавр» «Брест», которому не может помочь отбывающий дисквалификацию после удаления в Кубке Франции российский полузащитник Далер Кузяев. Небесные сейчас в опасной зоне, тогда как идущий вторым «Брест» опережает замыкающий топ-3 «Монако» на четыре очка. «Пираты» продолжают рекордную для себя серию из тринадцати матчей без поражений (+9=4).

Статистика дня

3-й раз «Болонье» удалось выиграть в серии А шесть матчей подряд. Прошлые серии датируются 60 годами прошлого века.

5-й раз «Порту» обыграл «Бенфику» с перевесом в пять и более мячей. «Драконы» стали рекордсменами португальской лиги по данному показателю.

6 мячей в первых шести матчах за «Лорьян» забил нападающий Бамба. В XXI веке в лиге 1 такое удавалось только Ибрагимовичу в «ПСЖ», который уложился в пять игр.

12-й раз в этом чемпионате «Манчестер Сити» уступал в счете. Хуже при Хосепе Гвардиоле было только в сезоне-2019/20, когда «горожане» остались без чемпионского титула.

24 матча с забитыми мячами со старта сезона — новый рекорд второй бундеслиги, который установил «Гамбург».

66 голов за 24 тура португальского чемпионата забил «Спортинг». На один больше, чем за весь последний чемпионский сезон три года назад.

143 матча «МЮ» не проигрывал в АПЛ в играх, где он вел в счете к перерыву. Предыдущая осечка в такой ситуации случилась в сентябре 2014 года.