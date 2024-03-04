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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
21:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе заменили в двух матчах подряд — впервые за 1,5 года. «ПСЖ» учится играть без главной звезды?

В клубе уже не рассчитывают на форварда.

Реал
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В команде Луиса Энрике неспокойно — да, снова из-за Мбаппе. Сначала над Парижем нависла угроза бесплатного ухода Килиана, а теперь он генерирует скандал за скандалом. От выходок звездного нападающего устали даже болельщики.

Что произошло?

В матче с «Монако» (0:0) форварда отправили в запас уже после первого тайма. Более того, мы привыкли, что после ухода с поля игроки досматривают встречу со скамейки, но звездный француз поступил иначе.

Мбаппе переоделся, сделал несколько селфи и отправился на трибуну к маме. При этом он излучал позитив — всячески улыбался и подмигивал в камеру.

В предыдущей встрече с «Ренном» (1:1) он также досрочно покинул поле — на 65-й минуте. По информации Opta, это первый с октября 2022 года случай, когда Килиана заменили в двух подряд матчах «ПСЖ» в любых турнирах.

Тенденцию дополняет еще один факт: игру с «Нантом» (2:0) Мбаппе и вовсе начал в запасе, а вышел на замену лишь на финальные 28 минут.

«ПСЖ» учится играть без главной звезды?

По словам Луиса Энрике, он заменил Мбаппе не из-за травмы и даже не для того, чтобы поберечь перед ответным матчем с «Реал Сосьедад»: «Это на сто процентов тренерское решение, принятое на благо команды. Рано или поздно нам надо научиться играть без Килиана».

Вопросы про форварда сыпались один за другим, и главный тренер даже подколол журналистов: «Три вопроса на одну и ту же тему, три одинаковых ответа. Спросите в четвертый раз. Я ни разу в карьере не забивал покер, его отменили — я помню, это было в матче против “Атлетика”.

Напряженные отношения

По информации RMC Sport, Энрике хорошо ладил с Мбаппе до того момента, как Килиан сообщил партнерам, что покинет клуб летом. Затем между ними состоялся разговор, в котором тренер четко обозначил свою позицию: решения, которые он принимает, направлены на подготовку команды к следующему сезону.

При этом Энрике не намерен полностью отказываться от услуг нападающего — Мбаппе по-прежнему будет получать игровое время в матчах Лиги чемпионов.

Вполне вероятно, что в чемпионате Франции, где интрига уже минимальная, мы будем видеть Килиана все реже.

Ультрас «ПСЖ» уже прощаются

3 марта перед «Парк де Пренс» появился баннер группировки Block Parisii. Фанаты оставили для Мбаппе послание: «С нетерпением ждем 30 июня!».

В соцсетях болельщики иронично называют Килиана владельцем «ПСЖ» и констатируют, что никто в клубе уже не повлияет на его будущее: «Теперь понятно, что он точно уйдет».

Даже Эммануэль Макрон оставил попытки сохранить главную звезду в Париже. «Снова втягиваешь нас в неприятности», — с улыбкой сказал президент Франции во время недавнего визита Мбаппе в Елисейский дворец.

Трансфер в «Реал» неизбежен.

Роман Кольцов

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