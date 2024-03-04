Тен Хаг — лучший тренер в истории «Манчестер Юнайтед» по проценту побед

Легенда клуба сэр Алекс Фергюсон был тренером на протяжении 1500 игр, в которых 895 матчей оказались победными. Процент его побед составил 59,7%. Жозе Моуринью занял третье место в списке с 58,3% побед, проведя 144 матча, в которых одержал 84 победы.