«Бавария» провела переговоры с Хаби Алонсо
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо в скором времени может возглавить «Баварию».
Бавария
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо в скором времени может возглавить «Баварию».
Как сообщает Bayern & Germany, мюнхенский клуб уже провел переговоры с тренером на тему возможного сотрудничества.
По данным источника, испанский специалист склоняется к переходу в «Баварию» по окончании текущего сезона. В этом случае «Байер» получит 15−25 миллионов евро в качестве компенсации.