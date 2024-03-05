«Бавария» провела переговоры с Хаби Алонсо

Как сообщает Bayern & Germany, мюнхенский клуб уже провел переговоры с тренером на тему возможного сотрудничества.

По данным источника, испанский специалист склоняется к переходу в «Баварию» по окончании текущего сезона. В этом случае «Байер» получит 15−25 миллионов евро в качестве компенсации.