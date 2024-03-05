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01:55 (мск), источник: Sport24

«Бавария» провела переговоры с Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо в скором времени может возглавить «Баварию».

Бавария
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Как сообщает Bayern & Germany, мюнхенский клуб уже провел переговоры с тренером на тему возможного сотрудничества.

По данным источника, испанский специалист склоняется к переходу в «Баварию» по окончании текущего сезона. В этом случае «Байер» получит 15−25 миллионов евро в качестве компенсации.

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