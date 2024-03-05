«Ювентус» ведёт переговоры о назначении нового главного тренера — Foot Mercato

По информации источника, переговоры между «Ювентусом» и итальянским специалистом начались, но идут медленно, поскольку Мотта хочет сосредоточиться на работе с «Болоньей», чтобы успешно завершить концовку сезона и попасть в Лигу чемпионов.

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли лично заинтересован в переходе Тьяго Мотты и участвует в переговорах с «Болоньей». Отметим, что контракт Мотты с клубом заканчивается 30 июня 2024 года.