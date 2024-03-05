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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
08:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» заставил фанатов соперника уходить на 17-й минуте матча. Убойный счёт!

Но после победы над «Шеффилдом» Артете есть из-за чего грустить. Он потерял одного из лидеров.

Шеффилд Юнайтед
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«Арсенал» закрыл программу 27-го тура АПЛ гостевым матчем с «Шеффилд Юнайтед». Это было эпично.

Конкуренты «Арсенала» в борьбе за чемпионство — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — провели свои матчи раньше и добились успеха. Чтобы не отпустить лидеров, команде Микеля Артеты нужно было побеждать. Соперник для этого был вполне подходящий: «Шеффилд» — худшая команда лиги. Хозяева вышли на поле так, словно уже потеряли даже математические шансы на спасение.

Первый тайм — сплошное избиение. По-другому и не скажешь. «Арсенал» владел мячом 80% времени и нанёс в 16 раз больше ударов, чем соперник (16 против одного). До перерыва команда Артеты показала высокую эффективность — шесть ударов в створ, пять голов. Дошло до того, что некоторые болельщики «Шеффилда» ушли со стадиона уже на 17-й минуте! К тому моменту хозяева «горели» 0:3.

То, что «Шеффилду» нечего ловить, стало понятно уже на второй минуте. Букайо Сака влепил в перекладину, а удар Габриэла Мартинелли заблокировал защитник. А ещё через три минуты «Арсенал» забил. Гости красиво всё расчертили, и Мартин Эдегор спокойно пробил в дальний угол. А чем в это время занималась оборона «Шеффилда»? Видимо, смотрела футбол.

Дальше было только хуже. Джейден Богл срезал мяч в свои ворота после прострела Саки, а Мартинелли забил в результате стеночки с Якубом Кивёром. 0:3 к 15-й минуте! Некоторым болельщикам надоело смотреть на такие мучения, и они поспешили к выходу. «Шеффилду» от этого легче не стало, и он пустил ещё два мяча до свистка на перерыв.

Кай Хаверц идеально положил в дальний угол, а Деклан Райс замкнул прострел Саки. Кажется, такому ужасному «Шеффилду» забил бы даже 41-летний Артета. В итоге за первые 45 минут защитник «Арсенала» Вильям Салиба сделал больше передач, чем весь «Шеффилд» (80 против 74). Особенно порадовал арбитр Сэмюэл Барротт, который зачем-то решил накинуть пять минут к основному времени.

После перерыва на стадионе появилось гораздо больше свободных кресел. Остаток матча превратился в формальность — его вполне можно было завершать уже на 15-й минуте. «Арсенал» не остановился: автором шестого гола стал Бен Уайт, который красиво вонзил мяч в дальний угол. В одной из следующих пауз режиссёр трансляции с удовольствием крутил повторы всех шести голов.

Но этот матч не был идеальным для «Арсенала». Ведь Мартинелли получил травму. Сначала бразильцу дали в глаз, но он продолжил игру. А вот потом ушёл с поля после столкновения с соперником. Габриэл не мог наступить на ногу, с газона его увели Жоржиньо и один из медиков «Арсенала». Артете наверняка безумно обидно потерять игрока в таком матче, где у его команды получалось всё.

6:0, 5:0, 4:1, 6:0 — результаты четырёх последних матчей «Арсенала» в чемпионате Англии. Очень впечатляет! Кто в АПЛ забил больше всех мячей? «Арсенал» (68 голов). У кого в АПЛ лучшая разница мячей? У «Арсенала» (+45). Но он по-прежнему третий в таблице с отставанием от лидера в два очка. На всякий случай напомним, в случае равенства по набранным очкам придётся считать разницу мячей. А там у «Арсенала» пока полный порядок.

Шеффилд Юнайтед
0:6
Первый тайм: 0:5
Арсенал
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