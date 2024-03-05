«Арсенал» заставил фанатов соперника уходить на 17-й минуте матча. Убойный счёт!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240673&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Арсенал» закрыл программу 27-го тура АПЛ гостевым матчем с «Шеффилд Юнайтед». Это было эпично.

Конкуренты «Арсенала» в борьбе за чемпионство — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — провели свои матчи раньше и добились успеха. Чтобы не отпустить лидеров, команде Микеля Артеты нужно было побеждать. Соперник для этого был вполне подходящий: «Шеффилд» — худшая команда лиги. Хозяева вышли на поле так, словно уже потеряли даже математические шансы на спасение.

Первый тайм — сплошное избиение. По-другому и не скажешь. «Арсенал» владел мячом 80% времени и нанёс в 16 раз больше ударов, чем соперник (16 против одного). До перерыва команда Артеты показала высокую эффективность — шесть ударов в створ, пять голов. Дошло до того, что некоторые болельщики «Шеффилда» ушли со стадиона уже на 17-й минуте! К тому моменту хозяева «горели» 0:3.

То, что «Шеффилду» нечего ловить, стало понятно уже на второй минуте. Букайо Сака влепил в перекладину, а удар Габриэла Мартинелли заблокировал защитник. А ещё через три минуты «Арсенал» забил. Гости красиво всё расчертили, и Мартин Эдегор спокойно пробил в дальний угол. А чем в это время занималась оборона «Шеффилда»? Видимо, смотрела футбол.

Дальше было только хуже. Джейден Богл срезал мяч в свои ворота после прострела Саки, а Мартинелли забил в результате стеночки с Якубом Кивёром. 0:3 к 15-й минуте! Некоторым болельщикам надоело смотреть на такие мучения, и они поспешили к выходу. «Шеффилду» от этого легче не стало, и он пустил ещё два мяча до свистка на перерыв.

Кай Хаверц идеально положил в дальний угол, а Деклан Райс замкнул прострел Саки. Кажется, такому ужасному «Шеффилду» забил бы даже 41-летний Артета. В итоге за первые 45 минут защитник «Арсенала» Вильям Салиба сделал больше передач, чем весь «Шеффилд» (80 против 74). Особенно порадовал арбитр Сэмюэл Барротт, который зачем-то решил накинуть пять минут к основному времени.

После перерыва на стадионе появилось гораздо больше свободных кресел. Остаток матча превратился в формальность — его вполне можно было завершать уже на 15-й минуте. «Арсенал» не остановился: автором шестого гола стал Бен Уайт, который красиво вонзил мяч в дальний угол. В одной из следующих пауз режиссёр трансляции с удовольствием крутил повторы всех шести голов.

Но этот матч не был идеальным для «Арсенала». Ведь Мартинелли получил травму. Сначала бразильцу дали в глаз, но он продолжил игру. А вот потом ушёл с поля после столкновения с соперником. Габриэл не мог наступить на ногу, с газона его увели Жоржиньо и один из медиков «Арсенала». Артете наверняка безумно обидно потерять игрока в таком матче, где у его команды получалось всё.