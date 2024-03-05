Василий Уткин: Я болею за «Реал», но не болею против «Барселоны». За «Барсу» я тоже болею

— За кого я болею, за «Реал» или «Барселону»? За «Реал» на самом деле. Я тысячу раз [говорил об этом].

Когда зритель болеет за «Реал», он ведь не просто болеет за них, он болеет против «Барселоны».

Тем не менее я болею за «Реал», но не болею против «Барселоны». За «Барселону» я тоже болею.

— А почему вас не любят? Вы сказали, что комментатор — легальный объект ненависти.