Василий Уткин: Я болею за «Реал», но не болею против «Барселоны». За «Барсу» я тоже болею
Василий Уткин не болеет против «Барселоны», несмотря на симпатии к «Реалу».
Реал
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Василий Уткин не болеет против «Барселоны», несмотря на симпатии к «Реалу».
— За кого я болею, за «Реал» или «Барселону»? За «Реал» на самом деле. Я тысячу раз [говорил об этом].
Когда зритель болеет за «Реал», он ведь не просто болеет за них, он болеет против «Барселоны».
Тем не менее я болею за «Реал», но не болею против «Барселоны». За «Барселону» я тоже болею.
— А почему вас не любят? Вы сказали, что комментатор — легальный объект ненависти.
— Конечно. «Глупости говорит». «Ничего не понимает в футболе». Это нормальный бонус — зритель имеет право чувствовать себя умнее комментатора, даже если он дурак набитый, — сказал руководитель «Эгриси».