В Британии не могут договориться о судьбе средств от продажи «Челси»

Ранее СМИ сообщали, что правительство Великобритании и Еврокомиссия подписали заявление, согласно которому деньги от продажи «Челси» будут потрачены только на гуманитарную помощь для Украины. Утверждалось, что сам Абрамович не подписывает договор о передаче средств, так как хочет, чтобы часть денег была передана пострадавшим из России.

Абрамович был владельцем английского «Челси» с лета 2003 года. В начале марта 2022 года российский бизнесмен объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. Сделка по передаче «Челси» консорциуму американца Тодда Боэли официально завершилась в конце мая 2022 года. При Абрамовиче лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.