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10:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Британии не могут договориться о судьбе средств от продажи «Челси»

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава фонда по распределению средств от продажи лондонского футбольного клуба «Челси» Майк Пенроуз утратил уверенность в том, что ЕС, Британия и российский бизнесмен Роман Абрамович смогут достичь договоренности по поводу передачи денег, сообщает газета Politico со ссылкой на источник.

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Источник: Reuters

Ранее СМИ сообщали, что правительство Великобритании и Еврокомиссия подписали заявление, согласно которому деньги от продажи «Челси» будут потрачены только на гуманитарную помощь для Украины. Утверждалось, что сам Абрамович не подписывает договор о передаче средств, так как хочет, чтобы часть денег была передана пострадавшим из России.

«Пенроуз утратил уверенность в том, что Британия, ЕС и Абрамович когда-либо смогут заключить сделку», — говорится в сообщении издания.

По словам источника, пожелавшего остаться неизвестным, недовольство главы фонда связано с убеждением, что средства могут оказаться замороженными на неопределенный срок.

Абрамович был владельцем английского «Челси» с лета 2003 года. В начале марта 2022 года российский бизнесмен объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине. Сделка по передаче «Челси» консорциуму американца Тодда Боэли официально завершилась в конце мая 2022 года. При Абрамовиче лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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