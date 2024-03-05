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12:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Радченко: тренер «Реала Сосьедад» до последнего верит в Захаряна и видит его потенциал

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о ситуации Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад». По его мнению, тренерский штаб испанского клуба верит в россиянина.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Радченко: тренер «Реала Сосьедад» до последнего верит в Захаряна и видит его потенциал | Источник: Чемпионат.com

«Захарян перед переездом должен был быть готов к совершенно другому чемпионату, менталитету, большой конкуренции, а также быть на голову выше остальных. Когда я играл в Испании, я всё это лично проходил. Так просто место в основном составе тебе никто не даст. Не могу забыть все те дифирамбы, которые пелись Захаряну в России, потому что футболист хороший и с хорошим потенциалом, но всегда падать очень легко, а подниматься — тяжело. И это часть карьеры профессионального футболиста.

У него есть большое преимущество, потому что он имеет доверие тренера, выходя часто в старте, но все понимают, что статистику никто не отменял. Главный тренер команды, наверное, верит до последнего и видит, что Арсен с потенциалом и может в какой-то момент выстрелить, но, к сожалению, этого пока не происходит.

У него сейчас ситуация непростая. Говорить, что тяжёлые нагрузки, а игры через два-три дня, — это отмазка агента и точно не аргумент. Арсену желаю скорейшего выздоровления и, наверное, поменять команду, потому что болельщиков в испанском чемпионате надо завоёвывать сразу», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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