Стали известны подробности первых переговоров «Баварии» с Хаби Алонсо

По информации источника, эти переговоры показали, что испанский специалист склоняется к тому, чтобы возглавить именно «Баварию», а не «Ливерпуль», который также крайне заинтересован в его услугах. По мнению Алонсо, придя в английский клуб сразу после ухода Юргена Клоппа, он рискует больше потерять, чем приобрести.