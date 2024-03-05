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15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны подробности первых переговоров «Баварии» с Хаби Алонсо

Завершились первые переговоры между «Баварией» и главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

Бавария
Ливерпуль
БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, эти переговоры показали, что испанский специалист склоняется к тому, чтобы возглавить именно «Баварию», а не «Ливерпуль», который также крайне заинтересован в его услугах. По мнению Алонсо, придя в английский клуб сразу после ухода Юргена Клоппа, он рискует больше потерять, чем приобрести.

Подчёркивается, что «Баварии» придётся заплатить «Байеру» компенсацию в размере от € 15 млн до € 25 млн. Окончательный размер компенсации будет зависеть от количества титулов, которые Алонсо сможет выиграть с «фармацевтами».

Алонсо возглавляет «Байер» с осени 2022 года. После 24 туров нынешнего сезона Бундеслиги «Байер» набрал 64 очка и занимает первое место, опережая ближайшего конкурента в лице «Баварии» на 10 очков.

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