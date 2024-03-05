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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
16:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кварацхелия вошел в символическую сборную топ-5 европейских лиг

Ведущее спортивное СМИ Западной Европы La Gazzetta dello Sport по традиции составило символическую сборную игроков чемпионатов топ-5.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба Серии А

По итогам последних туров в этих лигах в нее включен атакующий хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия, который признан лучшим футболистом победного матча с «Ювентусом» (2:1) — на его счету красивый гол.

Полностью символическая сборная, составленная по схеме 3−4−3, выглядит так: Маецки («Монако» Франция) — Серхио Рамос («Севилья» Испания), Ромеро («Тоттенхэм» Англия), Копете («Мальорка» Испания) — Клаусс («Марсель» Франция), Мусиала («Бавария» Германия), Фергюсон («Болонья» Италия), Грималдо («Байер» Германия) — Фоден («Манчестер Сити “Англия), Серлот (“Вильярреал” Испания), Кварацхелия.

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