Полиция начала обыски в Каталонской федерации футбола в Барселоне

МАДРИД, 5 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыски в штаб-квартире Каталонской федерации футбола (FCF) в Барселоне. Об этом сообщает газета El Periodico.

По информации издания, стражи порядка не позволяют работникам попасть в офис FCF. Полицейские ищут документацию о возможном мошенничестве в ходе выборов 2023 года, когда пост председателя FCF вновь достался Жоану Сотерасу. Отмечается, что расследование началось после жалобы претендента на эту должность.