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16:25 (мск), источник: ТАСС

Полиция начала обыски в Каталонской федерации футбола в Барселоне

Стражи порядка не позволяют работникам попасть в офис FCF.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

МАДРИД, 5 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы проводят обыски в штаб-квартире Каталонской федерации футбола (FCF) в Барселоне. Об этом сообщает газета El Periodico.

По информации издания, стражи порядка не позволяют работникам попасть в офис FCF. Полицейские ищут документацию о возможном мошенничестве в ходе выборов 2023 года, когда пост председателя FCF вновь достался Жоану Сотерасу. Отмечается, что расследование началось после жалобы претендента на эту должность.

FCF является территориальной федерацией Королевской испанской футбольной федерации. Среди прочего она занимается организацией регионального Кубка Каталонии.

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