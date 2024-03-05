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16:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Анри: Несмотря на большое давление в Испании, Беллингем взял номер Зидана и отлично играет

Бывший футболист «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри оценил выступления атакующего полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема в нынешнем сезоне.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

«В Англии футболистам играть легче. Давление, с которым они сталкиваются в Испании, гораздо больше, также выше и ожидания от них. Умение справиться с ним — это то, что делает Беллингема особенным. Ты взял игровой номер Зинедина Зидана? А потом так играешь и празднуешь? Ты большой молодец, приятель», — приводит слова Анри One Football.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и восьмью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Зидан выступал в «Реале» под номером 5.

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