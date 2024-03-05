Анри: Несмотря на большое давление в Испании, Беллингем взял номер Зидана и отлично играет

«В Англии футболистам играть легче. Давление, с которым они сталкиваются в Испании, гораздо больше, также выше и ожидания от них. Умение справиться с ним — это то, что делает Беллингема особенным. Ты взял игровой номер Зинедина Зидана? А потом так играешь и празднуешь? Ты большой молодец, приятель», — приводит слова Анри One Football.