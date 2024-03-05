«Жетысу» «лишили» сенсации в матче с «Астаной»

Источник: ФК "Астана"

Встреча, в которой «Жетысу» был хозяином поля, состоялась в Алматы и завершилась победой «Астаны» со счетом 2:0.

Все основные события развернулись под конец матча: на 75-й минуте «Жетысу» благодаря голу Антона Шрамченко вышел вперед. Однако гол белорусского полузащитника после просмотра VAR был отменен из-за того, что в атаке, предшествующей голевому эпизоду, руками сыграл капитан талдыкорганцев Серикжан Мужиков.

В концовке «Астана» добилась своего: на 86-й минуте Ян Вороговский открыл счет, а окончательный результат в компенсированное время (90+1) установил Эльхан Астанов, отличившийся с пенальти.

Отметим, что «Астана» выиграла второй матч и, набрав шесть очков, возглавила таблицу чемпионата Казахстана.