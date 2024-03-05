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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Жетысу» «лишили» сенсации в матче с «Астаной»

Состоялся матч второго тура КПЛ-2024 между талдыкорганским «Жетысу» и «Астаной», сообщают Vesti.kz.

Жетысу
АстанаЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Астана"

Встреча, в которой «Жетысу» был хозяином поля, состоялась в Алматы и завершилась победой «Астаны» со счетом 2:0.

Все основные события развернулись под конец матча: на 75-й минуте «Жетысу» благодаря голу Антона Шрамченко вышел вперед. Однако гол белорусского полузащитника после просмотра VAR был отменен из-за того, что в атаке, предшествующей голевому эпизоду, руками сыграл капитан талдыкорганцев Серикжан Мужиков.

В концовке «Астана» добилась своего: на 86-й минуте Ян Вороговский открыл счет, а окончательный результат в компенсированное время (90+1) установил Эльхан Астанов, отличившийся с пенальти.

Отметим, что «Астана» выиграла второй матч и, набрав шесть очков, возглавила таблицу чемпионата Казахстана.

В третьем туре столичный клуб 31 марта примет «Елимай», а «Жетысу» 30-го сыграет на выезде с «Атырау».

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