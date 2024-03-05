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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Эльхан может стать лучшим бомбардиром». Бабаян — о победе над «Жетысу», Астанове и сборной Казахстана

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян подвел итоги матча второго тура чемпионата Казахстана против «Жетысу» (2:0), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
Жетысу
КазахстанЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ФК "Астана"

Победу столичному клубу обеспечили голы Яна Вороговского и Эльхана Астанова (с пенальти).

«Качество поля — катастрофа. Этим соперник воспользовался, на таком поле обороняться легче, чем строить свою игру, в плане работы с мячом. В первом тайме было 2−3 момента, нужно было забивать. Самое важное, что мы в итоге выиграли, никто не получил травму. Сейчас длинная пауза, желаю удачи нашим сборникам в предстоящем матче с Грецией, я сказал: “Сделайте все, чтобы наша команда отправилась на чемпионат Европы”. Это сейчас самое главное.

Отмененный гол «Жетысу»? Аманович сказал, что была рука, но я повтор не видел.

По Карлитосу. Он провел одну тренировку, я выставил его в составе потому что хотел увидеть воочию, как он будет смотреться и затем уже исходя из этой игры что-либо менять. У него не все получалось, но в целом, мы изучили Карлитоса, он очень хороший футболист.

Выход Каримова, да, он очень важный игрок для нас. И его появление на поле стало ключевым. Он оказывал давление, соперник сразу почувствовал мощь и агрессию с его стороны — именно этого нам и не хватало. Поэтому нужно похвалить Каримова.

Касательно Астанова. В прошлом году у него полгода ушло на адаптацию, но он был важным футболистом. Я не скажу, что у него в этом сезоне все получается. Но он с первого дня на сборах показывает характер. Мы с ним разговаривали на тему характера, агрессии, морально-волевых качеств, конкуренции. И он это понял. На какую бы позицию его не поставил — он бьется, у него есть желание и сумасшедшие качества. Надеюсь, мы будем развивать его, поскольку по своим качествам — он один из лучших в Казахстане. И на звание лучшего бомбардира он тоже может претендовать — правая и левая нога, игра головой, чувствует позицию, мягкая техника, все зависит от него, я верю, что он сможет заявить о себе.

Наши планы до возобновления чемпионата — мы будем работать в Алматы, у нас остается всего восемь игроков основной команды, поэтому мы пригласим дублеров. Постараемся сыграть два товарищеских матча — один с «Жетысу» и другой с «Кызыл-Жаром», — отметил Григорий Константинович.

«Астана» следующий матч в чемпионате Казахстана проведет 31 марта против «Елимая», игра пройдет на стадионе «Хен-Тенгри» в Алматы.

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