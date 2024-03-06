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01:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Слуцкий — о Китае: Все выполняют требования, в отличие от некоторых российских игроков

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от работы в Китае. Напомним, российский специалист возглавил китайский клуб в конце минувшего года.

Слуцкий — о Китае: все выполняют твои требования в отличие от некоторых российских игроков | Источник: Чемпионат.com

«Всё прекрасно. Никто не говорит на английском, но все мило кивают, улыбаются и выполняют твои требования, в отличие от некоторых российских футболистов», — сказал Слуцкий в шоу на YouTube-канале «Суперлига».

Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце 2023 года. Под руководством наставника из России китайский клуб уже успел стать обладателем Суперкубка страны. Действующее трудовое соглашение Леонида Слуцкого с командой рассчитано до 31 декабря 2024 года. Перед тем как стать главным тренером «Шанхай Шэньхуа», Слуцкий с 2019 по 2022 год тренировал казанский «Рубин».

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