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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:38 (мск), источник: Vesti.kz

Драмой завершился матч чемпиона КПЛ

Шымкентский «Ордабасы» сыграл вничью «Атырау» в матче второго тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Ордабасы
АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: ПФЛК

Встреча в Атырау завершилась со счетом 1:1. На 65-й минуте защитник «Атырау» Олжас Керимжанов, поразил собственные ворота. «Нефтяники» спаслись на четвертой добавленной ко второму тайму минуте благодаря красивейшему голу ударом через себя в исполнении Ерсултана Калдыбекова.

Напомним, что в первом туре «Ордабасы» разгромил на своем поле «Шахтер» — 1:1, а «Атырау» сыграл вничью на выезде с «Елимаем».

В третьем туре «Атырау» 30 марта примет на своем поле «Жетысу», а «Ордабасы» 31 марта сыграет в Шымкенте с «Кайратом».

Атырау
1:1
Первый тайм: 0:0
Ордабасы
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