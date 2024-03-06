Драмой завершился матч чемпиона КПЛ
Шымкентский «Ордабасы» сыграл вничью «Атырау» в матче второго тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.
Ордабасы
АтырауЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Шымкентский «Ордабасы» сыграл вничью «Атырау» в матче второго тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Атырау завершилась со счетом 1:1. На 65-й минуте защитник «Атырау» Олжас Керимжанов, поразил собственные ворота. «Нефтяники» спаслись на четвертой добавленной ко второму тайму минуте благодаря красивейшему голу ударом через себя в исполнении Ерсултана Калдыбекова.
Напомним, что в первом туре «Ордабасы» разгромил на своем поле «Шахтер» — 1:1, а «Атырау» сыграл вничью на выезде с «Елимаем».
В третьем туре «Атырау» 30 марта примет на своем поле «Жетысу», а «Ордабасы» 31 марта сыграет в Шымкенте с «Кайратом».