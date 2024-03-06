Драмой завершился матч чемпиона КПЛ

Источник: ПФЛК

Встреча в Атырау завершилась со счетом 1:1. На 65-й минуте защитник «Атырау» Олжас Керимжанов, поразил собственные ворота. «Нефтяники» спаслись на четвертой добавленной ко второму тайму минуте благодаря красивейшему голу ударом через себя в исполнении Ерсултана Калдыбекова.

Напомним, что в первом туре «Ордабасы» разгромил на своем поле «Шахтер» — 1:1, а «Атырау» сыграл вничью на выезде с «Елимаем».