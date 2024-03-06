Футбол в Казахстане меняет лицо. Новый бренд, новые кадры, новый подход к работе | Источник: Без источника

В преддверии зимы прошла презентация нового бренда и нового сезона Профессиональной футбольной лиги Казахстана. Футбольной общественности и представителям СМИ было презентовано новое название лиги — QFL (Qazaqstan Football League), обновленный логотип и слоган «Вместе с футболом».

В современном визуале и лаконичном стиле логотипа есть отсылки к традиционным символам республики. Использованы цвета государственного флага. Например, беркут — один из символов независимого Казахстана складывается в букву Q. Тем самым новый логотип символизирует единение лиги.

В казахстанском футболе в последнее время наблюдаются не только изменения в брендинге — в стране настоящий футбольный бум. После серии побед сборной в отборочном турнире на Евро-2024 изменения начались и в национальной лиге.

В ходе презентации был анонсирован запуск новых турниров — Кубка лиги и Женской лиги. Призовой фонд Кубка составит 1 миллион долларов. Особое внимание уделили новости о запуске Женской лиги, где свое участие уже подтвердили шесть клубов из пяти регионов страны.

«Вместе с футболом» — это наш слоган, так как в реализации всех задач, направленных на развитие футбола, необходима синергия лиги с государством, спонсорами и, конечно же, преданной армией болельщиков. Для нас очень важно чтобы казахстанский футбол, с одной стороны, стал современным, динамичным, впитывал в себя всё лучшее, что уже изобретено в футбольной индустрии лучших европейских лиг и в то же время сохранил идентичность за счет своей самобытности. В течение трех лет мы должны реализовать ряд проектов и вывести нашу лигу на международный уровень", — заявил президент Qazaqstan Football League Рафаэль Гарибян.

Рафаэль Гарибян на посту президента не так давно, но в футболе человек далеко не случайный. Получил спортивное образование в Лондоне, реализовал коммерческую стратегию детско-юношеского футбола в «Цесне», в ФК «Кайрат» занимал должность директора по маркетингу и стратегическому развитию, был и спортивным директором «Кайрата», и генеральным — футбольного «Кайрат-Москва», а также занимал руководящий пост в ФК «Шахтер». В лигу пришел с амбициозной целью изменить многие вещи к лучшему, выстроить систему, для разработки и реализации которой приглашены зарубежные специалисты, в том числе из России.

На мероприятии было заявлено и о значительном улучшении качества трансляций матчей с нового сезона. Увеличено количество профессиональных видеокамер, внедрен новый графический пакет, ведется разработка специальной мобильной платформы, а в ближайшее время появится новый телеканал Q-Football. Помимо этого, в конце вечера всем присутствующим продемонстрировали новый официальный мяч QFL — совместно с новым спонсором, компанией «Wildberries».

QAZAQSTAN FOOTBALL LEAGUE (QFL) — это логотип и название. Под его эгидой будут существовать все продукты лиги.

«У Qazaqstan Football League огромный потенциал к развитию. Мы презентовали не только новый бренд, но и маркетинговую стратегию. Все наши действия направлены на усиление коммерческой привлекательности всех продуктов лиги. Работа нашей команды уже дает свои первые результаты. В этом сезоне, помимо традиционного спонсора, нашего давнего партнера, лига заключила соглашение сразу с двумя новыми спонсорами — еще один букмекер и технический партнер по поставке мячей. Мы верим, что новый логотип станет важным символом идентификации лиги в мировом футбольном сообществе, но что даже важнее — для национальных лиг он уже является зонтичным, объединяющим все продукты лиги под эгидой бренда QFL», — заявил вице-президент Qazaqstan Football League Эдуард Синельников.

Синельников, кстати, из России. Он — бывший топ-менеджер футбольного «Зенита», где проработал 7 лет, а позже запускал разные проекты для Федерации хоккея России и хоккейного клуба СКА. Будучи генеральным директором компании «СПОРТКОНЦЕПТ», подписал соглашение с компанией Инфронт и организовывал производство мерчендайзинга для всех команд-участниц чемпионатов мира по хоккею.

Рафаэль Гарибян и Эдуард Синельников презентовали новую стратегию развития лиги. Эксперты отмечают новый подход к управлению, который наблюдается сейчас в футболе Казахстана. Если в предыдущие годы все было довольно стихийно и хаотично, то сейчас видна системность. Главное доказательство эффективности выбранного курса — это, конечно, результаты. Подписано сразу два новых спонсора, и в новый сезон лига входит с тремя партнерами.