Камбэк определил победителя матча «Тобола» с новичком КПЛ
Костанайский «Тобол» в матче второго тура КПЛ-2024 обыграл на своем поле «Елимай», сообщают Vesti.kz.
Костанайский «Тобол» в матче второго тура КПЛ-2024 обыграл на своем поле «Елимай», сообщают Vesti.kz.
Встреча в Костанае завершилась со счетом 4:2. Примечательно, что первыми отличились футболисты «Елимая»: на первой минуте гол забил Ндип Тамб. «Тоболу» еще в первом тайме удалось перевернуть ход игры: На 26-й минуте Игор Иванович сравнял счет, а на 30-й Евгений Шахов вывел костанайцев вперед.
В дебюте второго тайма на 53-й минуте «Елимай» забил второй гол: с пенальти отличился Рожерио Алвес Дос Сантос.
На 60-й минуте после удаления Ивана Шараваньи гости остались в меньшинстве. «Тоболу» вновь удалось выйти вперед на 72-й минуте. На сей раз, гол забил Годберг Купер. А окончательный результат на 91-й минуте установил полузащитник сборной Казахстана Еркин Тапалов.
Напомним, в первом туре «Тобол» обыграл дома «Туран» со счетом 2:0, а «Елимай» сыграл вничью с «Атырау» — 0:0.
В третьем туре «Тобол» 31 марта сыграет на выезде с «Кызыл-Жаром», а «Елимай» в этот же день будет противостоять в гостях «Астане».