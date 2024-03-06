Камбэк определил победителя матча «Тобола» с новичком КПЛ

Источник: ФК "Тобол"

Встреча в Костанае завершилась со счетом 4:2. Примечательно, что первыми отличились футболисты «Елимая»: на первой минуте гол забил Ндип Тамб. «Тоболу» еще в первом тайме удалось перевернуть ход игры: На 26-й минуте Игор Иванович сравнял счет, а на 30-й Евгений Шахов вывел костанайцев вперед.

В дебюте второго тайма на 53-й минуте «Елимай» забил второй гол: с пенальти отличился Рожерио Алвес Дос Сантос.

На 60-й минуте после удаления Ивана Шараваньи гости остались в меньшинстве. «Тоболу» вновь удалось выйти вперед на 72-й минуте. На сей раз, гол забил Годберг Купер. А окончательный результат на 91-й минуте установил полузащитник сборной Казахстана Еркин Тапалов.

Напомним, в первом туре «Тобол» обыграл дома «Туран» со счетом 2:0, а «Елимай» сыграл вничью с «Атырау» — 0:0.