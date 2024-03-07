Футболисты «Торпедо-БелАЗа» и минского «Динамо» победили в играх Кубка Беларуси
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу завершились первые поединки четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу завершились первые поединки четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие обладатели трофея футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» победили у себя дома солигорский «Шахтер» с результатом 2:0. Оба мяча были забиты в первой половине встречи: на 15-й минуте Вадим Побудей реализовал пенальти, а потом отличился Вадим Мякиш.
Во втором сегодняшнем матче борисовский БАТЭ на поле ФК «Минск» принимал чемпионов страны футболистов столичного «Динамо» и уступил со счетом 0:1. Победный гол на 72-й минуте игры забил Артем Соколовский.
Ранее два первых четвертьфинала завершились крупными победами. Вице-чемпион Беларуси «Неман» разгромил в Гродно футболистов «Минска» — 3:0, а «Ислочь» из Минского района на выезде выиграла у «Витебска» — 4:1. Ответные поединки за попадание в полуфинал пройдут 9 и 10 марта.