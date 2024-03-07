Футболисты «Торпедо-БелАЗа» и минского «Динамо» победили в играх Кубка Беларуси

Действующие обладатели трофея футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» победили у себя дома солигорский «Шахтер» с результатом 2:0. Оба мяча были забиты в первой половине встречи: на 15-й минуте Вадим Побудей реализовал пенальти, а потом отличился Вадим Мякиш.



Во втором сегодняшнем матче борисовский БАТЭ на поле ФК «Минск» принимал чемпионов страны футболистов столичного «Динамо» и уступил со счетом 0:1. Победный гол на 72-й минуте игры забил Артем Соколовский.