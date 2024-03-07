Андрей Карпович объяснил поражение «Елимая» от «Тобола» в КПЛ-2024

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Встреча в Костанае завершилась со счетом 4:2 в пользу «Тобола».

"Думаю, что игра болельщикам понравилась — шесть забитых мячей, пенальти, удаление, красивые мячи по исполнению. Матч получился достаточно ярким для нашего чемпионата. Понятно, что в такое время года приятно и комфортно тут играть. Я ребятам говорил перед игрой, что здесь всегда проходят интересные матчи. До удаления были шансы хорошие. После удаления мало что получалось и не нашлось ресурсов, чтобы добавить, пропустили два мяча. Я ребятам сказал, что даже в меньшинстве необходимо уметь сохранять необходимый результат. В целом игра получилась интересной.

Нам чтобы стать хорошей командой, необходимо работать. К сожалению, ничего просто так не бывает. Всему нужно больше времени, но его нет. Это не оправдание, а просто факт. Я ребятам сказал, что необходимо продолжить работать. Конечно, мы ожидали другого старта. Это нужно признать. Нам нужно очень многие вещи исправить и улучшить", — заявил Карпович.

Напомним, в первом туре «Тобол» обыграл дома «Туран» со счетом 2:0, а «Елимай» сыграл вничью с «Атырау» — 0:0.