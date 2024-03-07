Текущие события
Футбол. Еврокубки
6.03
Манчестер Сити
Копенгаген
31
Футбол. Еврокубки
6.03
Реал
РБ Лейпциг
11
Футбол. Еврокубки
6.03
Спортинг
Аталанта
11
Футбол. Еврокубки
20:45
Спарта П
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
20:45
Рома
Брайтон
Футбол. Еврокубки
20:45
Карабах
Байер
Все события
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Последние результаты
6.03
Кайсар
Кызыл-Жар
03
6.03
Атырау
Ордабасы
11
6.03
Тобол Кс
Елимай
42
5.03
Жетысу
Астана
02
2.03
Кайрат
Кызыл-Жар
21
2.03
Елимай
Атырау
00
2.03
Ордабасы
Шахтер Кг
50
2.03
Тобол Кс
Туран
20
Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
01:13 (мск), источник: Vesti.kz

Андрей Карпович объяснил поражение «Елимая» от «Тобола» в КПЛ-2024

Главный тренер «Елимая» Андрей Карпович подвел итоги матча второго тура КПЛ-2024 против «Тобола», сообщают Vesti.kz.

Тобол Кс
ЕлимайЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: Соцсети

Встреча в Костанае завершилась со счетом 4:2 в пользу «Тобола».

"Думаю, что игра болельщикам понравилась — шесть забитых мячей, пенальти, удаление, красивые мячи по исполнению. Матч получился достаточно ярким для нашего чемпионата. Понятно, что в такое время года приятно и комфортно тут играть. Я ребятам говорил перед игрой, что здесь всегда проходят интересные матчи. До удаления были шансы хорошие. После удаления мало что получалось и не нашлось ресурсов, чтобы добавить, пропустили два мяча. Я ребятам сказал, что даже в меньшинстве необходимо уметь сохранять необходимый результат. В целом игра получилась интересной.

Нам чтобы стать хорошей командой, необходимо работать. К сожалению, ничего просто так не бывает. Всему нужно больше времени, но его нет. Это не оправдание, а просто факт. Я ребятам сказал, что необходимо продолжить работать. Конечно, мы ожидали другого старта. Это нужно признать. Нам нужно очень многие вещи исправить и улучшить", — заявил Карпович.

Напомним, в первом туре «Тобол» обыграл дома «Туран» со счетом 2:0, а «Елимай» сыграл вничью с «Атырау» — 0:0.

В третьем туре «Тобол» 31 марта сыграет на выезде с «Кызыл-Жаром», а «Елимай» в этот же день будет противостоять в гостях «Астане».

Тобол Кс
4:2
Первый тайм: 0:0
Елимай
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь