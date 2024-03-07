Тчуамени: Я вздремнул, а потом открыл соцсеть и увидел новости о возможном переходе Мбаппе

«Я до последнего момента не знал о возможном переходе Килиана в “Реал”. Как-то раз я вздремнул, проснулся, открыл твиттер, взял немного попкорна — и бац! Увидел такие новости [о возможном переходе Мбаппе в “Реал”].



Пока я ещё не общался с Мбаппе на эту тему. Собираюсь переговорить с нашим президентом, правда ли это» — приводит слова Тчуамени Canal+.