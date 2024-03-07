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10:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Тчуамени: Я вздремнул, а потом открыл соцсеть и увидел новости о возможном переходе Мбаппе

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени рассказал, как узнал о возможном переходе в мадридский клуб своего партнёра по сборной Франции — форварда Килиана Мбаппе.

Реал
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Источник: Reuters

25-летний футболист близок к переезду в стан «сливочных» на правах свободного агента по окончании нынешнего сезона.

«Я до последнего момента не знал о возможном переходе Килиана в “Реал”. Как-то раз я вздремнул, проснулся, открыл твиттер, взял немного попкорна — и бац! Увидел такие новости [о возможном переходе Мбаппе в “Реал”].

Пока я ещё не общался с Мбаппе на эту тему. Собираюсь переговорить с нашим президентом, правда ли это» — приводит слова Тчуамени Canal+.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В нынешнем сезоне форвард провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 180 млн.

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