1:6 в двух матчах. В чемпионате Казахстана есть первый кандидат на отставку?

Еще в межсезонье неожиданно возникли слухи об уходе Кумыкова из «Кайсара»: тогда его сватали в «Мактаарал». Такой сценарий выглядел максимально странным и в итоге не был реализован, но все же подобные спекуляции имели место быть.

При этом, Кумыков всегда отмечал, финансовые возможности «Кайсара» очень скромные и, по сути, шестое место в прошлом году одна из главных сенсаций и весьма недооцененный тренерский перформанс во всей лиге.

Зимой «Кайсар» не укреплялся, а скорее компенсировал потери. Да, пришли игроки-кандидаты в сборную в лице Думана Нарзилдаева и Айбара Жаксылыкова, но оба пока далеки от своих пиковых кондиций, что и подтвердил старт сезона.

В прошедших двух турах «Кайсар» являлся одной из редких команд чемпионата у которой больше половины состава была сформирована из казахстанцев. Исходя из нового лимита, такой подход сильно выделялся на общем фоне и вновь указывал, что у кызылординцев действительно скромный бюджет.

В первом туре «Кайсар» не смог справиться с быстрыми атаками «Актобе» и в несвойственной для себя манере оставлял огромные пространства, которыми воспользовались Максим Самородов и Идрис Умаев. Но если поражение от «Актобе» еще объяснимо, все-таки класс соперника было очевидно выше, то вот недавняя игра с «Кызыл-Жаром» удивила гораздо больше.

Стилистически это совсем другой соперник по сравнению с «Актобе» и казалось, что нас ждет тяжелая, вязкая и упорная борьба. Однако, «Кызыл-Жар» также забил все те же три мяча и смотрелся увереннее подопечных Кумыкова.