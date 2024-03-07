Хенрик Ларссон: «Я устал от футбола. Ощутил это еще в тренерском штабе “Барсы” — то, как уволили нас с Куманом, был ужасно. Сейчас все упирается в деньги больше, чем когда-либо»

«Я очень устал от футбола. Я ощущал это, будучи в тренерском штабе “Барселоны”, но мне хотелось еще раз подтвердить то, что я уже знал. Требования очень высоки. То, как уволили нас с Куманом, был ужасно. Я устал от игры, потому что сейчас больше, чем когда-либо, все упирается в деньги. Я понимаю, что заработал хорошие деньги за свою карьеру. Меня нельзя сравнить с заводским рабочим. Но меня, как профессионального игрока, деньги никогда не волновали. Речь шла о футболе, о любви к игре.



В 90-х я мог перейти из “Селтика” в “МЮ”. Я бы зарабатывал, наверное, на 10−15 тысяч фунтов в неделю больше. Но я только что отыграл три с половиной года в “Фейеноорде”, были взлеты и падения. Я только встал на ноги [в “Селтике”] и хотел продолжить в том же духе. Мы играли в Кубке УЕФА, я выступал за сборную Швеции, и я не чувствовал, что нужно ехать куда-то еще. Я стал суперзвездой не в “Барселоне” — я стал ей в “Селтике”», — сказал бывший игрок сборной Швеции.