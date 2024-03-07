«Женис» выиграл первый матч после возвращения в КПЛ
Столичный «Женис» обыграл карагандинский «Шахтер» во втором туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
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Шахтер КгЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Столичный «Женис» обыграл карагандинский «Шахтер» во втором туре чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
Встреча, состоявшаяся в Павлодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Жениса». Решающий гол на 45-й минуте забил Арб Манай.
Для астанчан это первая победа в новом сезоне после возвращения в премьер-лигу, с тремя очками они идут на промежуточном седьмом месте: в прошлом году столичные футболисты стали третьими в первой лиге и этим самым вышли в когорту сильнейших. Карагандинцы в свою очередь потерпели второе поражение подряд и осели в подвале турнирной таблицы.
В третьем туре, 30 марта, «Шахтер» дома примет «Туран», а на следующий день «Женис» на выезде встретится с «Актобе».