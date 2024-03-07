«Женис» выиграл первый матч после возвращения в КПЛ

Для астанчан это первая победа в новом сезоне после возвращения в премьер-лигу, с тремя очками они идут на промежуточном седьмом месте: в прошлом году столичные футболисты стали третьими в первой лиге и этим самым вышли в когорту сильнейших. Карагандинцы в свою очередь потерпели второе поражение подряд и осели в подвале турнирной таблицы.