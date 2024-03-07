Игрок «Реал Сосьедад» Захарян работает индивидуально и может пропустить матч с «Гранадой»

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян все еще работает индивидуально, он может пропустить игру 28-го тура чемпионата Испании с «Гранадой». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».

«Арсен Захарян все еще работает один. Возможно, он не будет готов к выходным», — сообщили в пресс-службе.

5 марта Захарян не попал в состав «Реал Сосьедад» на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ (1:2). В клубе объяснили это небольшой травмой футболиста.