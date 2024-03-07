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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:16 (мск), источник: ТАСС

Игрок «Реал Сосьедад» Захарян работает индивидуально и может пропустить матч с «Гранадой»

5 марта россиянин из-за травмы пропустил матч Лиги чемпионов против ПСЖ.

Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян все еще работает индивидуально, он может пропустить игру 28-го тура чемпионата Испании с «Гранадой». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад».

«Арсен Захарян все еще работает один. Возможно, он не будет готов к выходным», — сообщили в пресс-службе.

5 марта Захарян не попал в состав «Реал Сосьедад» на ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов с французским ПСЖ (1:2). В клубе объяснили это небольшой травмой футболиста.

Матч «Реал Сосьедад» с «Гранадой» пройдет 9 марта в Сан-Себастьяне и начнется в 20:30 мск. 20-летний Захарян в текущем сезоне провел 30 матчей за «Реал Сосьедад» в различных турнирах и сделал 1 голевую передачу. В Лиге чемпионов россиянин появлялся на поле в 5 играх.

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