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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
19:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком «Наполи» в феврале

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом команды в феврале.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Об этом сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

В пяти февральских матчах «Наполи» в Серии А Кварацхелия отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Напомним, Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 80 млн.

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