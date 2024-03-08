Гвардиола назвал главных конкурентов «Манчестер Сити» в борьбе за трофей Лиги чемпионов

«Мы конкурируем с “Реалом” и “Баварией”. Я не знаю, с кем нам предстоит встретиться в четвертьфинале, это вопрос выжидания. Важно то, что семь лет подряд мы находимся здесь, в четвертьфинале», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.