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08:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола назвал главных конкурентов «Манчестер Сити» в борьбе за трофей Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

В ⅛ финала «Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген».

«Мы конкурируем с “Реалом” и “Баварией”. Я не знаю, с кем нам предстоит встретиться в четвертьфинале, это вопрос выжидания. Важно то, что семь лет подряд мы находимся здесь, в четвертьфинале», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

В среду, 6 марта, «Манчестер Сити» на домашней арене уверенно переиграл «Копенгаген» в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов УЕФА — 3:1. Таким образом, английская команда пробилась в четвертьфинал самого престижного европейского клубного турнира в седьмой раз подряд.

Свой следующий матч «Манчестер Сити» проведёт в воскресенье, 10 марта. Команда Хосепа Гвардиолы на выезде встретится с «Ливерпулем» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 18:45 мск.

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