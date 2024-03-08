Судьям Ла Лиги не нравится поведение Беллингема. Арбитры считают, что оно не способствует нормальной атмосфере на поле
Испанские арбитры недовольны поведением Джуда Беллингема.
Испанские арбитры недовольны поведением Джуда Беллингема.
Полузащитник «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:2) за то, что выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хиля Мансано за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 99-й минуте.
Джуда Беллингема дисквалифицировали на две игры Ла Лиги за «неуважительное отношение к судье».
Как пишет Marca, испанские арбитры считают Беллингема футболистом, не способствующим нормальной атмосфере на поле из-за своих протестов, которые выражаются эмоционально. Судьям не нравится, как англичанин к ним обращается, а также его тон.
В нынешнем сезоне англичанин получил пять желтых карточек в 22 матчах чемпионата Испании. В прошлом сезоне Беллингем играл за дортмундскую «Боруссию» и не получил ни одного предупреждения за 31 игру.