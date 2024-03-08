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12:11 (мск), источник: Sports

Судьям Ла Лиги не нравится поведение Беллингема. Арбитры считают, что оно не способствует нормальной атмосфере на поле

Испанские арбитры недовольны поведением Джуда Беллингема.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Полузащитник «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:2) за то, что выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хиля Мансано за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 99-й минуте.

Джуда Беллингема дисквалифицировали на две игры Ла Лиги за «неуважительное отношение к судье».

Как пишет Marca, испанские арбитры считают Беллингема футболистом, не способствующим нормальной атмосфере на поле из-за своих протестов, которые выражаются эмоционально. Судьям не нравится, как англичанин к ним обращается, а также его тон.

В нынешнем сезоне англичанин получил пять желтых карточек в 22 матчах чемпионата Испании. В прошлом сезоне Беллингем играл за дортмундскую «Боруссию» и не получил ни одного предупреждения за 31 игру.

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