Анри: Клопп доверяет своей скамейке, даже если на ней сидит молодёжь

«Юрген доверяет тому, что у него есть на скамейке запасных. Если вы посмотрите на другие команды Премьер-лиги, у вас есть игроки, которые не пойдут в клуб, если будут сидеть на скамейке запасных. Иногда Хосеп [Гвардиола] даже не делает никаких изменений. Клопп доверяет своей скамейке, даже если на ней сидит молодёжь», — приводит слова Анри Sky Sports.