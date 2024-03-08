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12:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Анри: Клопп доверяет своей скамейке, даже если на ней сидит молодёжь

Бывший футболист «Барселоны», «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри, ныне работающий экспертом на телевидении, высказался об использовании запасных игроков главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Юрген доверяет тому, что у него есть на скамейке запасных. Если вы посмотрите на другие команды Премьер-лиги, у вас есть игроки, которые не пойдут в клуб, если будут сидеть на скамейке запасных. Иногда Хосеп [Гвардиола] даже не делает никаких изменений. Клопп доверяет своей скамейке, даже если на ней сидит молодёжь», — приводит слова Анри Sky Sports.

На данный момент «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 63 очка и опережая «Манчестер Сити» всего на одно очко. Встреча между лидерами АПЛ состоится в воскресенье, 10 марта. Команды сыграют на домашнем стадионе мерсисайдцев «Энфилде». Начало матча — в 18:45 по московскому времени.

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