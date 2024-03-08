Апелляция «Реала» на дисквалификацию Беллингема отклонена

Англичанин пропустит две ближайшие игры Ла Лиги — с «Сельтой» и «Осасуной». Об этом сообщает COPE в социальной сети X (ранее Twitter).

В компенсированное ко второму тайму матча 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией» время, на 90+9-й минуте, полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». Затем судья удалил возмущённого Беллингема.