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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
13:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Апелляция «Реала» на дисквалификацию Беллингема отклонена

Апелляция мадридского «Реала» на дисквалификацию полузащитника Джуда Беллингема за удаление в концовке матча с «Валенсией» отклонена.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Англичанин пропустит две ближайшие игры Ла Лиги — с «Сельтой» и «Осасуной». Об этом сообщает COPE в социальной сети X (ранее Twitter).

В компенсированное ко второму тайму матча 27-го тура испанской Примеры с «Валенсией» время, на 90+9-й минуте, полузащитник «Реала» Джуд Беллингем забил гол с передачи Браима Диаса, но главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано не засчитал его, дав свисток о завершении матча за несколько секунд до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». Затем судья удалил возмущённого Беллингема.

После 27 проведённых матчей Ла Лиги сезона-2023/2024 «сливочные» возглавляют турнирную таблицу, набрав 66 очков. У идущей на втором месте «Жироны» 59 очков в активе. Джуд в нынешнем сезоне провёл 31 матч во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Беллингема в € 180 млн.

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