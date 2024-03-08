«Наполи» планирует переехать на новый стадион в 2027 году. Строительство начнется через 1,5 года
Аурелио Де Лаурентис раскрыл планы по строительству нового стадиона для «Наполи».
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Аурелио Де Лаурентис раскрыл планы по строительству нового стадиона для «Наполи».
Владелец «Наполи» сообщил, что клуб собирается переехать на новый стадион в 2027 году. Президент считает, что у клуба есть необходимые средства для финансирования проекта. Ожидается, что стадион будет расположен в районе Баньоли в Неаполе, в нескольких милях от стадиона имени Диего Армандо Марадоны.
«Новый стадион в Баньоли будет построен к 2027 году. Открытие произойдет 15 июля», — сообщил Де Лаурентис.
Де Лаурентис также заявил, что строительство начнется через 18 месяцев и завершится в установленный срок.
Отмечается, что также будет построен спортивный городок, в котором, по словам президента, будет 12 полей.