«Наполи» планирует переехать на новый стадион в 2027 году. Строительство начнется через 1,5 года

Владелец «Наполи» сообщил, что клуб собирается переехать на новый стадион в 2027 году. Президент считает, что у клуба есть необходимые средства для финансирования проекта. Ожидается, что стадион будет расположен в районе Баньоли в Неаполе, в нескольких милях от стадиона имени Диего Армандо Марадоны.

«Новый стадион в Баньоли будет построен к 2027 году. Открытие произойдет 15 июля», — сообщил Де Лаурентис.

Де Лаурентис также заявил, что строительство начнется через 18 месяцев и завершится в установленный срок.