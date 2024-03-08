Арсен Венгер: «Ман Сити» провел невероятный прошлый сезон. Доминирующая команда как внутри страны, так и в Европе

«“Манчестер Сити” провел невероятный сезон. Они были доминирующей командой как внутри страны, так и в Европе. Это действительно так.



Большинство из одиннадцати лучших игроков мира являются представителями этого клуба, и мы рады отметить это этими наградами. Но все игроки и все тренеры проделали фантастическую работу.



Это признание того, что они были на высоте. В прошлом сезоне они сочетали эффективность с атлетизмом — за ними было очень приятно наблюдать.



Клуб завершил год победой на клубном чемпионате мира по футболу в Джидде. Они были лучшей командой на турнире, и это следствие успеха, которого они добились до этого», — сказал бывший тренер «Арсенала» и руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.