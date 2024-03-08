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14:04 (мск), источник: Sports

Арсен Венгер: «Ман Сити» провел невероятный прошлый сезон. Доминирующая команда как внутри страны, так и в Европе

В прошлом сезоне «горожане» выиграли три титула — АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии.

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Источник: AP 2023

Арсен Венгер посетил тренировочную базу «Манчестер Сити» и вручил Эрлингу Холанду, Кевину де Брюйне, Бернарду Силве и Джону Стоунзу награды за попадание в сборную года ФИФА и FIFPro.

«“Манчестер Сити” провел невероятный сезон. Они были доминирующей командой как внутри страны, так и в Европе. Это действительно так.

Большинство из одиннадцати лучших игроков мира являются представителями этого клуба, и мы рады отметить это этими наградами. Но все игроки и все тренеры проделали фантастическую работу.

Это признание того, что они были на высоте. В прошлом сезоне они сочетали эффективность с атлетизмом — за ними было очень приятно наблюдать.

Клуб завершил год победой на клубном чемпионате мира по футболу в Джидде. Они были лучшей командой на турнире, и это следствие успеха, которого они добились до этого», — сказал бывший тренер «Арсенала» и руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

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