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15:51 (мск), источник: Sports

Хейлунд — лучший игрок АПЛ в феврале. Форвард «МЮ» забил 5 голов в 4 матчах

Нападающий «Манчестер Юнайтед» стал первым датчанином в истории Премьер-лиги, который выиграл данную награду.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

В феврале форвард забил пять голов и отметился одной результативной передачей в четырех матчах.

На победу в номинации также претендовали Филип Фоден («Манчестер Сити»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Родриго Муниз («Фулхэм»), Букайо Сака («Арсенал») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

В общей сложности в этом сезоне Расмус Хейлунд провел 20 игр в АПЛ и забил семь голов при двух результативных передачах.

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