Хейлунд — лучший игрок АПЛ в феврале. Форвард «МЮ» забил 5 голов в 4 матчах

В феврале форвард забил пять голов и отметился одной результативной передачей в четырех матчах.

На победу в номинации также претендовали Филип Фоден («Манчестер Сити»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Родриго Муниз («Фулхэм»), Букайо Сака («Арсенал») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).