Суд отклонил апелляцию чемпиона мира по футболу на двухлетнюю дисквалификацию за допинг
Апелляция чемпиона мира в составе сборной Аргентины Алехандро Гомеса на двухлетнюю дисквалификацию отменена.
Аргентина
Монца
Полузащитник был дисквалифицирован в октябре прошлого года после положительного результата теста в ноябре 2022 года, за несколько дней до чемпионата мира. 36-летний Гомес отрицал свою вину и утверждал, что случайно употребил запрещенное вещество с сиропом от кашля, который содержал запрещенный тербуталин.
Гомес не играл с тех пор, как его дисквалифицировали, а его последний выход на поле состоялся в октябре. В конце сентября аргентинец подписал контракт с «Монцей», но успел провести за клуб всего два матча.