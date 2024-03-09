Суд отклонил апелляцию чемпиона мира по футболу на двухлетнюю дисквалификацию за допинг

Полузащитник был дисквалифицирован в октябре прошлого года после положительного результата теста в ноябре 2022 года, за несколько дней до чемпионата мира. 36-летний Гомес отрицал свою вину и утверждал, что случайно употребил запрещенное вещество с сиропом от кашля, который содержал запрещенный тербуталин.