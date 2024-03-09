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01:20 (мск), источник: Sport24

Суд отклонил апелляцию чемпиона мира по футболу на двухлетнюю дисквалификацию за допинг

Апелляция чемпиона мира в составе сборной Аргентины Алехандро Гомеса на двухлетнюю дисквалификацию отменена.

Аргентина
Монца

Полузащитник был дисквалифицирован в октябре прошлого года после положительного результата теста в ноябре 2022 года, за несколько дней до чемпионата мира. 36-летний Гомес отрицал свою вину и утверждал, что случайно употребил запрещенное вещество с сиропом от кашля, который содержал запрещенный тербуталин.

Гомес не играл с тех пор, как его дисквалифицировали, а его последний выход на поле состоялся в октябре. В конце сентября аргентинец подписал контракт с «Монцей», но успел провести за клуб всего два матча.

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