Гол 16-летнего игрока принес «Барселоне» победу в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Мальорку» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
Барселона
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Мальорку» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Барселоне завершилась со счетом 1:0, отличился 16-летний Ламин Ямаль. На 24-й минуте пенальти не реализовал полузащитник «сине-гранатовых» Илкай Гюндоган.
Для капитана каталонцев голкипера Марка-Андре тер Штегена этот матч стал 400-м за клуб.
«Барселона» с 61 очком вышла на второе место в таблице, опередив имеющую матч в запасе «Жирону» (59). «Мальорка» (27) идет 15-й.