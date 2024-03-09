Гол 16-летнего игрока принес «Барселоне» победу в матче чемпионата Испании

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 1:0, отличился 16-летний Ламин Ямаль. На 24-й минуте пенальти не реализовал полузащитник «сине-гранатовых» Илкай Гюндоган.

Для капитана каталонцев голкипера Марка-Андре тер Штегена этот матч стал 400-м за клуб.