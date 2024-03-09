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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол 16-летнего игрока принес «Барселоне» победу в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. «Барселона» обыграла «Мальорку» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Барселона
МальоркаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Встреча в Барселоне завершилась со счетом 1:0, отличился 16-летний Ламин Ямаль. На 24-й минуте пенальти не реализовал полузащитник «сине-гранатовых» Илкай Гюндоган.

Для капитана каталонцев голкипера Марка-Андре тер Штегена этот матч стал 400-м за клуб.

«Барселона» с 61 очком вышла на второе место в таблице, опередив имеющую матч в запасе «Жирону» (59). «Мальорка» (27) идет 15-й.

Барселона
1:0
Первый тайм: 0:0
Мальорка
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