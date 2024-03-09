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04:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Джейми Каррагер высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил чемпионскую гонку в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

Чемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

"Иметь два клуба, борющихся за титул в конце сезона, — мечта Премьер-лиги. Три — это рай для тех, кто хочет представить английский футбол как самый конкурентоспособный и зрелищный в мире.

У нас редко бывает такая ситуация в Премьер-лиге, и ей стоит насладиться, поскольку все три клуба, надеюсь, останутся в борьбе до конца. Уважение тому, как управляются «Ливерпуль» и «Арсенал» — несмотря на все финансовые преимущества «Сити», их выигрыши титулов не стали ежегодным шествием", — написал Каррагер в своей колонке в The Telegraph.

По итогам 27 туров АПЛ турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», набравший 63 очка. На одно очко от мерсисайдцев отстаёт «Манчестер Сити», на два — лондонский «Арсенал».

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