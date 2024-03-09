СМИ: «Барселона» отказалась продавать 16-летнего футболиста Ямаля в ПСЖ за €200 млн

ТАСС, 9 марта. Испанский футбольный клуб «Барселона» отказался от продажи нападающего Ламина Ямаля во французский «Пари Сен-Жермен», который предлагал за игрока €200 млн. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По информации источника, представители ПСЖ на этой неделе ездили в Барселону для переговоров с президентом каталонской команды. В «Барселоне» сообщили, что клуб не намерен продавать игрока, поскольку считают его наиболее талантливым воспитанником со времен аргентинца Лионеля Месси.

Ямалю 16 лет, в текущем сезоне он провел за основную команду «Барселоны» 37 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав семь голевых передач. В составе взрослой сборной Испании нападающий провел четыре матча и забил два гола. В возрасте 16 лет и 57 дней Ямаль стал самым молодым дебютантом и автором гола в составе национальной сборной.