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15:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Барселона» отказалась продавать 16-летнего футболиста Ямаля в ПСЖ за €200 млн

По информации газеты Marca, представители французского клуба ездили в Барселону для переговоров с президентом каталонской команды.

Барселона
ПСЖЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

ТАСС, 9 марта. Испанский футбольный клуб «Барселона» отказался от продажи нападающего Ламина Ямаля во французский «Пари Сен-Жермен», который предлагал за игрока €200 млн. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По информации источника, представители ПСЖ на этой неделе ездили в Барселону для переговоров с президентом каталонской команды. В «Барселоне» сообщили, что клуб не намерен продавать игрока, поскольку считают его наиболее талантливым воспитанником со времен аргентинца Лионеля Месси.

Ямалю 16 лет, в текущем сезоне он провел за основную команду «Барселоны» 37 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав семь голевых передач. В составе взрослой сборной Испании нападающий провел четыре матча и забил два гола. В возрасте 16 лет и 57 дней Ямаль стал самым молодым дебютантом и автором гола в составе национальной сборной.

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